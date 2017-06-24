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В Беларуси открыли памятник бойцам штрафбатов

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  • 24.06.2017, 15:17
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Фото: chausynews.by

Памятник установили в Чаусском районе, где в 1943-44 годах шли тяжелые позиционные бои.

В деревне Дрануха Чаусского района 23 июня состоялось торжественное открытие первого в Беларуси памятного знака командирам и бойцам штрафных подразделений советской армии, погибших во время Второй мировой войны.

Знак установили в Чаусском районе, так как именно там осенью 1943 – зимой 1944 шли тяжелые позиционные бои – советская армия безуспешно пыталась прорвать немецкий фронт силами штрафных батальонов.

Инициаторами увековечения памяти штрафников стали представители Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру» и Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры, сообщает chausynews.by.

Это первый памятный знак штрафникам в Беларуси.

Фото: chausynews.by

Штрафные батальоны «Ни шагу назад» образовывались приказу Сталина. Но положение о штрафных батальонах было разработано генералом армии Жуковым.

 За всю войну (то есть не одновременно) на всех фронтах всего было 65 отдельных штрафных батальонов и 1037 отдельных штрафных рот. 

За все годы Великой Отечественной войны через штрафные части прошло, по некоторым данным, 427 910 человек.  В 1944 году общие потери Красной Армии (убитые, раненые, пленные, заболевшие) — 6 503 204 человек; из них штрафников — 170 298. Всего в 1944 году в Красной Армии имелось 11 отдельных штрафных батальонов по 226 человек в каждом и 243 отдельные штрафные роты по 102 человека в каждой. Среднемесячная численность армейских отдельных штрафных рот в 1944 году на всех фронтах колебалась от 204 до 295.

Наивысшая точка ежедневной численности армейских отдельных штрафных рот (335 рот) была достигнута 20 июля 1943 года.


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