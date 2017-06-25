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В Украине установили памятник спасавшему евреев немцу

  • 25.06.2017, 18:30

В украинском городе Дрогобыч установили мемориальную табличку немецкому Праведнику народов мира Эберхарду Хельмриху.

Во время войны майор Вермахта Эберхард Хельмрих был ответственным за продовольствие и сельскохозяйственные работы в Дрогобыче. Вместе с женой Донатой он предоставлял убежище и выдавал фальшивые документы местным евреям, пишет jewish.ru.

Им удалось спасти от концлагерей и гибели несколько десятков человек. В 1965 году Институт Яд ва Шем признал Праведником народов мира самого Эберхарда, его жена Доната получила звание в 1989 году.

Церемония открытия памятной таблички в Дрогобыче состоялась 22 июня. Ее установили на фасаде здания, в котором жил Хельмрих во время Второй мировой войны.


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