Вячеслав Косинеров – системе: Вы атавизм и скоро исчезнете 1 26.06.2017, 11:23

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Вячеслав Косинеров

Фото: «Белсат»

Белорусы должны противопоставить карательной системе солидарность и взаимопонимание.

Об этом избитый неизвестными в Молодечно при полном попустительстве милиции активист Вячеслав Косинеров написал в «Фейсбуке»:

«Когда меня избили за мои взгляды (чрезмерно жестко, таких ситуаций я вообще не помню с нулевых) я не счел себя побежденным. Наоборот. Люди, которые готовы не понимая за что нападать и почти калечить человека любыми возможными силами (в несколько десятков на пару активистов), сами уже таким образом терпят поражение.

Людей, которые напали на нас, стоит пожалеть. Им с этим жить. Климат их среды, вместе с государством и палочной дисциплиной сделал из них моральных уродов. (Это не значит, что не стоит себя защищать, я не пацифист). Сейчас для них не существует моральных ориентиров, идейные - что-то смутное, человеческие ценности - на уровне удовлетворения потребностей.

Когда они меня, уже избитого, дальше провоцировали на драку, я этим недалеким бедолагам сказал: «Вы - атавизм, ваша идея и вот это, что вы делаете - скоро исчезнет, как один из тормозов прогресса в забитой стране».

Мы с вами должны воспитывать себя и своих близких на ценностях взаимопомощи, солидарности, искренности. Чтобы человек таких взглядов не то что сделать, чтобы ему сказать что-то унижающее некую группу людей - было стыдно, позорно. В этом решение.

А не написании заявления и жалобы в милицию! Вся карательная система (карательная не только для активистов) основана на чувстве страха. Люди не делают преступлений только потому, что боятся чрезмерно жесткого наказания! Это тезис их веры. «Все хорошее нужно насаждать» - слова главы этих людей. А у них - как глава говорит, так оно и будет. И насаждается этими всеми дубинками, кандалами и решеткой. Они не правы.

Это какая-то та фашистская ментальность - основывать свою сознание, понимание справедливости и порядка, опираясь на чувство страха, возможное наказание. Предотвратить не можем, можем наказывать.

Но я же не голословен. Мне в жизни (29 лет почти прожил здесь, в Беларуси) никогда не помогли милиционеры. Не спасли меня. Может, я просто предвзято отношусь? Нет. Вот маньяк с бензопилой. Остановлен простым сотрудникам магазина. Многие преступления они не видят и не замечают, особенно если это делается представителями той же самой касты. Мой случай - центр города, избиение.

Понимаете, метод увеличения количества контроля, количества милиции - не работает. Невозможно столько нанять милиции, чтобы всех контролировать.

А наняв - контролировать тот скот, который нанят в таком количестве (и этому примеров, к сожалению, тысячи: от подростков, на которых мочатся, и до убитых и замученных в тюрьмах).

Именно поэтому я и не обратился к ним. Для меня карательные методы - неприемлемы (хотя я и не отрицаю насилие как средство защиты себя). Я не позволю себе стать «пострадавшим», лить своими действиями и словами воду на мельницу их системы наказания, преследования и насилия. Я отрицаю ее. Я верю, что публичное осуждение, солидарность, возможность защитить себя, взаимопомощь и взаимопонимание, образование - вот решение наших проблем. Не ваши дубинки, господа милиционеры, не наручники и не тюрьмы».