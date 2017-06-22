Неонацисты избили Вячеслава Косинерова и его друзей 10 22.06.2017, 11:45

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Вячеслав Косинеров

Нападение на активиста произошло в центре Молодечно.

Активист Вячеслав Косинеров рассказал Свабодзе о драке на Центральной площади Молодечно: 21 июня 20-25 человек неонацистских взглядов напали на него, его друга и двух подруг из-за политических взглядов. У самого Косинерова сломан нос, закрытая черепно-мозговая травма.

«Нападавших было в пять раз больше, били и девушек»

«Это была не очень-то и драка, это было избиение», - говорит Косинеров.

По его словам, нападавших было около 20-25 человек, но его друзья видели несколько «битком набитых машин, которые ездили по городу и искали его и друзей». Косинеров говорит, что били в том числе девушек.

«Атаковали неонацисты, на мне была байка, которую делают анархисты из Украины, по внешнему виду было понятно, кто я и что я, возможно, кто-то узнал меня, - рассуждает Косинеров. - Наверное, били за вид, но белорусский язык их удивил за недолгую беседу, что там произошла.

Я не особенно имел возможность с кем-то подраться, так как это происходило на Центральной площади Молодечно. Меня удивило такое наглое поведение людей. Я всегда сталкиваюсь с каким-то уличным насилием, но люди понимали, где они это делают, что под камерами нельзя, что есть какие-то нормы. Когда идет большое количество оппонентов, политических там или футбольных, то есть предложения "выйти равными составами", например "давайте два на два выйдем". Там также были такие обвинения, но я понимал, что никто со мной два на два не выйдет, чтобы подраться и потом отпустить».

«Или они очень глупые, или это какая-то провокация, сотрудничество»

«Милиции никакой не было, хотя был центр города. Кончилось тем, что меня сильно избили, повалили на землю. Били около 5-7 человек. В итоге у меня сломан нос, закрытая черепно-мозговая травма. И все - нас побили, мы пошли. Но нас еще охраняли до самого вокзала, подходили, предлагали куда уйти. Но рядом с вокзалом не решились нападать».

Косинеров говорит, что ему звонили из милиции по поводу драки. Но он не собирается подавать заявление в милицию, так как "не очень верит, что такие методы действуют в нашей стране.

«И снова, наглое поведение нацистов показывает, что, скорее всего, они понимали, что они делают и где. У меня два варианта: или они очень глупые, что готовы нападать на кого-то под камерами в центре города, или это какая-то провокация, сотрудничество.

Я понимал, что нахожусь в людном месте, где есть камеры. А теперь мои соратники, антифашисты находятся в тюрьме, поэтому если я начну себя защищать со всеми своими возможностями, уголовную статью заведут уже на меня прежде, чем на кого-то другого. Через милицию вряд ли буду это решать».

В милиции Молодечно отказались прокомментировать это происшествие.

В Молодечненском РОВД корреспондента Свободы направили в пресс-службу УВД Миноблисполкома. Начальник пресс-службы Управления внутренних дел Минского облисполкома Евгений Сачек на выезде. Сотрудники пообещали проверить информацию и сообщить через час.

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Вячеслав Косинеров - активист анархистских взглядов, фигурант «дела граффитистов», недавно оштрафован также за петлю на шее «царского городового». Штраф за перформанс со скульптурой дали несмотря на то, что прокурор потребовал для Косинерова 2 года «домашней химии», а начальник минской милиции Александр Баруков называл скульптуру «святым местом». После суда Косинеров предполагает, что за ним могут следить спецслужбы: так, его хотели задержать, когда он отправлял письма в тюрьму.