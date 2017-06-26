Салат в капсулах и мороженое: Как кормят солдат ЦАХАЛа 26.06.2017, 11:52

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Питание в израильской армии не имеет аналогов в мире.

Секреты армейской кухни изданию vesty.co.il раскрыл полковник Эран Лапид, начальник продольственного отдела ЦАХАЛа

- Питание в израильской армии не имеет аналогов в мире, - начал беседу полковник Эран Лапид. - Наше первое отличие - кашрут. Мы обеспечиваем солдат кошерной едой в любых условиях - и на армейских базах, и в бою. Главная сложность в том, что существуют разные виды кашрута. Ультрарелигиозные солдаты соблюдают более строгий, а светские - обычный.

- В армиях невоюющих стран, наверное, легче обеспечить солдат едой?

- Кухня ЦАХАЛа делится на два направления: меню для армейских столовых и питание в боевых условиях. Для нас важно и в бою, и на спецзаданиях дать солдату возможность есть горячую пищу. Для этого мы снабжаем ребят блюдами, разработанными с помощью передовых технологий: достаточно налить в упаковку воду, и горячая еда готова.

При разработке меню для разных родов войск учитываются и физические затраты солдата, и особенности службы. Например, в ЦАХАЛе есть такая должность: дежурный на наблюдательном пункте (тацпитан)...

- Мы знаем, что к этой службе часто привлекают девушек. Они следят за участками приграничной территории, предупреждают проникновение террористов и диверсантов, ведут наблюдение за безопасностью работы спецназа...

- У наблюдателей особенные условия службы: многочасовые смены, во время которых нельзя отлучаться, ночные смены, в которые тоже

хочется есть. Поэтому специально для них мы разработали особое меню, а также закупили новую машину, позволяющую готовить еду… из капсул. "Джини" действует как кофейная машина: вы выбираете капсулу, скажем, с салатом, в ней находится сухой порошок. Машина за считанные минуты превращает егоо в свежую пищу. Это уникальный патент, позволяющий обеспечить солдат свежими и качественными блюдами без отрыва от службы.

- А что подают на обед в армейских столовых? Какое меню у солдат?

- Обязательно суп. Несколько видов салатов. Этим израильская армия тоже отличается: мало где еще можно увидеть такое разнообразие салатов. Поскольку в Израиле и на гражданке люди едят много овощей, то и в армии это непременная часть обеда. На горячее – мясное или рыбное блюдо, гарнир на выбор: картофель, рис, макароны, злаковые. На десерт чаще всего - фрукты, зимой иногда десерт "крембо", который наши ребята любят с детства, а летом – холодное фруктовое мороженое, сорбе. Сейчас мы озабочены снижением общего количества сахара в меню, поэтому стараемся с выпечкой и сластями не перебарщивать.

- Многие годы считалось, что именно в армии молодежь набирает лишний вес из-за нездорового питания. Как вы справляетесь с этой проблемой?

- Это было актуально еще двадцать лет назад, но сегодня ситуация изменилась. Мы полностью прекратили использовать маргарин, существенно снизили количество жира и сахара. У солдат есть выбор: можно взять на завтрак обычные хлопья, а можно - с повышенным содержанием клетчатки, что считается более здоровым. Раньше в армии употребляли много мясных полуфабрикатов, сейчас мы закупаем в основном свежее мясо. Еще одна новинка: стало больше рыбных блюд, солдаты с удовольствием берут их.

Еще должен сказать, что мы предоставляем поварам на армейских базах возможность самостоятельно распоряжаться бюджетом на продукты. Они могут заказывать больше тех продуктов, которые любят в данном подразделении и которые лучше соответствуют условиям службы.

- А как армия обеспечивает вегетарианцев, больных целиакией или аллергией на пищевые продукты?

- Мы обязаны предоставлять питание, соответствующее потребностям солдат, в том числе диетическое меню разных видов. Особенно мы следим за этим в тех местах службы, где у солдат нет возможности получить другую пищу.

Каждый солдат в ЦАХАЛе получает именно ту еду, которая ему подходит: больные целиакией - хлеб без глютена, веганы - растительную пищу, например, боевой паек с растительным заменителем тунца. В отношении веганской пищи в армии произошла настоящая революция. Раньше солдаты, не употребляющие продуктов животного происхождения, получали деньги на приобретение продуктов и должны были привозить еду из дома. Но сегодня это уже не так: мы закупаем соевые десерты, заменители молочной и мясной продукции и прилагаем все силы, чтобы разнообразить меню, насколько это возможно.

- В армии служат парни и девушки из разных еврейских общин, в каждой есть свои любимые блюда. Учитывается ли это при составлении меню?

- Наши повара проходят профессиональную подготовку и умеют готовить блюда самых различных кухонь, но каждый добавляет что-то свое, из маминого репертуара. Я знаю, что "русские" повара любят самовыражаться в десертах, "марокканцы" добавляют острого. Но в целом у каждого подразделения свои вкусы, поэтому повара в армейских столовых стараются подстраиваться под них.

Вообще армия старается кормить солдат вкусно. Мы регулярно проводим опросы и выясняем, что ребята и девушки любят, а что - нет.

- Недавно в прессу просочилась информация, что армия закупила у местных фермеров морковь, которую нельзя было поставлять в Россию из-за санкций. Правда ли это? И что вы собираетесь готовить из всей этой моркови?

- Верно, мы закупили 25% той моркови, которая должна была отправиться на экспорт в Россию, и распределили ее по военным базам. Из моркови можно приготовить много вкусных и полезных блюд, даже десертов, поэтому мы решили помочь нашим фермерам, а заодно и разнообразить меню солдат.

- Скажите, полковник Лапид, а вы лично едите в армейской столовой? И если да, то что любите?

- Конечно, ем. Я очень люблю тхину, поэтому меня радует, что в последние годы мы закупаем тхину из цельного кунжута, она и вкуснее, и здоровее, и придает замечательный вкус блюдам.