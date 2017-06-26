Подполковник Вусик нанесет ответный удар уже завтра 9 26.06.2017, 11:58

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Игорь Вусик

Фото: «Радыё Свабода»

Суд в Минске рассмотрит исковое заявление милиционера-бунтаря из Кричева во вторник.

Во вторник, 27 июня, в 14-10 в суде Центрального района города Минска начнется рассмотрение искового заявления бывшего начальника ООПП Кричевского РОВД подполковника Игоря Вусика об отмене наложенного на него дисциплинарного взыскания и восстановлении на работе в органах МВД.

Информацию о предстоящем судебном заседании в Минске «Магілёўскаму рэгіёну» сообщили члены семьи Игоря Вусика.

На домашний адрес Вусика в Кричеве пришла повестка за подписью судьи Длужневского Александра. В ней сообщается о том, что 27-го июня состоится заседание в суде Центрального района Минска по адресу ул. Кирова, д. 21 «по делу об отмене дисциплинарного взыскания и восстановлении на работе».

По словам родственников Вусика, они пытались уточнить по телефону в канцелярии суда Центрального района, какие именно вопросы будут рассматриваться во время этого заседания, однако работники канцелярии не смогли предоставить необходимую информацию.

Сам бывший подполковник милиции сейчас находится на заработках в России, однако уже сегодня он должен вернуться в Кричев. Игорь Вусик хочет лично присутствовать в суде, чтобы рассказать о допущенных при его увольнении с работы нарушениях.

Напомним, что подполковник Игорь Вусик был уволен из органов внутренних дел после написания группой милиционеров из возглавляемого им отдела ООПП Кричевского РОВД обращения о грубых нарушениях в Кричевском РОВД на имя министра внутренних дел Республики Беларусь Игоря Шуневича. Кроме Вусика, из органов МВД по разным поводам были также уволены майор милиции Юрий Дюбанов и лейтенант Андрей Шашков.

После безуспешных попыток добиться справедливости в органах прокуратуры, 5 июня Игорь Вусик обратился в суд Центрального района Минска с иском о необходимости отменить приказ МВД о его увольнении.