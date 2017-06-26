Заведующая магазином: Как сложно стало жить и как обнищали люди видно по покупателям 3 26.06.2017, 12:00

Жительница Барановичей рассказала о своих доходах и расходах.

Заведующая одним из барановичских продовольственных магазинов рассказала intex-press.by, от чего зависит ее зарплата, как часто она покупает продукты, почему не экономит на бытовой химии и на что у нее даже при желании не получается сократить расходы:

- После школы я поступила в Гродненский кооперативный техникум, где получила образование по специальности «Товаровед». Из Гродно вернулась в родные Барановичи, устроилась продавцом в один из продовольственных магазинов, позже стала там товароведом. Заведующей магазином я работаю всего несколько лет.

Зарплата у нас постоянно меняется, так как зависит от товарооборота. Зимой обычно зарабатываем меньше – у меня зарплата была чуть больше 600 рублей ($300).

В еде неприхотливы

Одна из обязательных статей расхода – коммуналка и кредит за квартиру, которую мы купили больше 5 лет назад. Коммунальные «съедают» около 80 рублей. Знаю, что многие мои знакомые платят больше. Раньше и у меня в квитанции суммы были выше, поэтому пришлось начать экономить: рациональней использовать воду (например, вместо ванны принимаем душ), выходя из комнаты, выключать свет, а уходя из дома, отключать все приборы, кроме холодильника.

Так как я живу только с дочкой и в еде мы обе неприхотливы, на продукты много тратить не приходится – в месяц в среднем уходит рублей 150. Питаемся в основном фруктами, овощами, часто варим супы.

Поскольку я сама работаю в магазине, ходить за покупками после работы нет необходимости. Также я могу себе позволить не «затариваться» продуктами на месяц, а покупать их по мере необходимости. Бывает, что делаю покупки каждый день. Полуфабрикаты, несмотря на то, что это удобно, никогда не беру. Еду привыкла готовить сама: это и полезней, и экономней.

На косметике и «химии» не экономим

Немало денег – около 40 рублей – каждый месяц у нас с дочкой уходит на косметику, скрабы, маски, гели для душа. Средства для волос – это вообще отдельная статья расходов: у дочки длинные волосы, и ухаживает она за ними очень тщательно.

Косметику покупаем раз в месяц. Каких-то строгих предпочтений в выборе производителей у нас нет: иногда берем импортные товары, иногда отечественные. Внимание обращаем на стоимость и состав продукции. Если берем товары «на скидке», то внимательно изучаем сроки хранения и годности. Я, как работник торговли, знаю, что в число уцененных и распродаваемых на акциях товаров часто попадают те, у которых заканчиваются сроки хранения.

На бытовую химию ежемесячно уходит до 45 рублей. На этих товарах можно, конечно, сэкономить. Но хорошие средства настолько упрощают уборку, помогают экономить силы и время, что я лучше сэкономлю на продуктах, чем на бытовой химии.

Четверть зарплаты – на гардероб

На что никак не удается сократить расходы, так это на одежду и обувь. И если себе я могу покупать вещи по мере надобности, то дочка считает, что ее гардероб должен обновляться каждый месяц. На одежду и обувь в среднем уходит 200 рублей. Часто получается, что вся эта сумма в виде обновок оседает только в шкафу у дочки. Конечно, я ее понимаю: она молода и ей хочется хорошо выглядеть. Но иногда просто скрепя сердце даю ей деньги на вещи, которые она наденет всего раз и забросит на дальнюю полку в шкафу. Может, когда дочка сама начнет зарабатывать и узнает цену деньгам, станет относиться к этому по-другому и будет экономнее.

Еще около 30 рублей в месяц уходит на развлечения дочки: она с друзьями ходит в кино, на дискотеки. Самой от походов куда-либо пришлось отказаться, лишь иногда ходим с подружками друг к другу в гости.

Меньше покупателей с детьми

Еще несколько лет назад все было по-другому: мы могли позволить себе гораздо больше, чем было необходимо. Тогда за полгода я смогла накопить денег на шубу, которая стоила $600. А сейчас даже на необходимое денег не всегда хватает.

То, как сложно стало жить и как обнищали люди, видно и по нашим покупателям. Раньше люди целыми сумками продукты закупали, а сейчас, если вижу кого-то с нагруженной доверху тележкой, понимаю: человек недавно зарплату получил. В «незарплатные» дни в основном покупают хлеб, молочные продукты, иногда колбасу. А недавно поймала себя на мысли, что в магазине редко теперь увидишь покупателей с детьми: родители, наверное, специально детей дома оставляют, чтобы те ничего лишнего не попросили.