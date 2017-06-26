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Под Слуцком «сражались» ди-джеи сельских клубов

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  • 26.06.2017, 12:05

Необычное мероприятие планируют повторять каждый месяц.

Вечером 24 июня в Мелешковском центре культуры и досуга впервые прошел конкурс ди-джеев «Дискотечное движение-2017», сообщает kurjer.info.

Ди-джеи сельских клубов из деревней Гацук, Козловичи, Лучники и Мусичи показали свои 20−25-минутные программы.

Посмотреть на выступление ди-джеев собралось около сотни зрителей. Многие приехали из ближайших деревень и Слуцка: возле центра культуры было припарковано несколько десятков машин. В фойе ДК гостям предлагали чай, кофе и сладости в импровизированном кафе.

Лучшим ди-джеем первого районного конкурса стала Полина Пономарева, директор Гацуковского ДК. Всем участникам подарили портативные колонки. А с полуночи в Милешках выступили ди-джеи Солигорского клуба «QUATTRO» (DJ`S, B-BOY, MC, PAPARAZZI).

Приглашать ди-джеев и устраивать конкурсы в Мелешках планируют раз в месяц.


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