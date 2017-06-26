Ведущего прогноза погоды на ТВ сдуло ветром в прямом эфире 26.06.2017, 15:21

Борьба ведущего со стихией длилась несколько секунд под смех коллег в студии.

В эфире ирландского телеканала ведущего прогноза погоды Дерика Хартигана сдуло ветром во время прямого включения, пишет unian.net.

Когда он рассказывал зрителям о дождливой и ветреной погоде, порыв ветра вывернул наизнанку его зонт, после чего и сам ведущий вылетел из кадра. Коллеги, сидящие в студии, начали смеяться. Борьба ведущего со стихий длилась несколько секунд.

Видеоролик Хартиган выложил на своем YouTube-канале. "Мать-природа снова победила", − говорится в его подписи к видео.