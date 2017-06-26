закрыть
26 июня 2017, понедельник, 16:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ведущего прогноза погоды на ТВ сдуло ветром в прямом эфире

  • 26.06.2017, 15:21

Борьба ведущего со стихией длилась несколько секунд под смех коллег в студии.

В эфире ирландского телеканала ведущего прогноза погоды Дерика Хартигана сдуло ветром во время прямого включения, пишет unian.net.

Когда он рассказывал зрителям о дождливой и ветреной погоде, порыв ветра вывернул наизнанку его зонт, после чего и сам ведущий вылетел из кадра. Коллеги, сидящие в студии, начали смеяться. Борьба ведущего со стихий длилась несколько секунд.

Видеоролик Хартиган выложил на своем YouTube-канале. "Мать-природа снова победила", − говорится в его подписи к видео.


Мнение

По какому поводу восторг?
По какому поводу восторг? Светлана Калинкина
К чему психоз?
К чему психоз? Владимир Халип
Легкость в мыслях необыкновенная
Легкость в мыслях необыкновенная Леонид Злотников
Як гандбол у хакея… прайграў
Як гандбол у хакея… прайграў Алег Дашкевіч


Интервью

Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Евгений Афнагель: Диктатура труслива
Евгений Афнагель: Диктатура труслива