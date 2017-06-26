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«Аэрофлот» отменил два рейса на линии Москва-Минск

  • 26.06.2017, 15:51

О причинах изменений в расписании не сообщается.

Авиакомпания «Аэрофлот - российские авиалинии» 26-27 июня отменила два рейса между Москвой и Минском. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

В частности, 26 июня отменен вечерний рейс SU1834 в Минск вылетом из Москвы в 22.00. 27 июня не будет выполняться утренний рейс SU1835, который должен был отправиться из белорусской столицы в Шереметьево в 6.10. О причинах изменений в расписании не сообщается, на сайте перевозчика какая-либо информация отсутствует.


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