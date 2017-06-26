Учёные: Месяц рождения влияет на здоровье человека 26.06.2017, 19:37

Учёные сопоставили месяца с распространёнными 27 хроническими заболеваниями и удивились.

Месяц рождения влияет на здоровье человека — к такому выводу пришли исследователи из Университета Аликанте. Учёные сопоставили месяца с распространёнными 27 хроническими заболеваниями и с удивлением обнаружили существование взаимосвязи между ними. Результаты исследования были опубликованы в журнале Medicina Clinica, пишет life.ru.

Учёные из Университета Аликанте провели исследование, в котором приняли участие 30 тысяч человек. Проанализировав данные, учёные назвали месяцы, рождение в которые благоприятно влияет на здоровье.

Например, выяснилось, что мужчины, рождённые в сентябре, часто имеют проблемы с щитовидной железой, а женщины, рождённые в июне, редко страдают мигренями.

Исследователи высказали ряд предположений, объясняющих связь между месяцем рождения и хроническими заболеваниями. Они предполагают, что здоровье человека напрямую зависит от солнечной активности в первые месяцы его жизни. Младенцы, не получившие достаточного количества солнечного света и, следовательно, витамина D, чаще других страдают хроническими заболеваниями.

Кроме того, учёные принимают во внимание и состояние здоровья беременной женщины. Сезонные вирусы и аллергии влияют на организм будущей матери и могут привести к негативным последствиям для ребёнка. При этом мужчины и женщины, рождённые в один и тот же месяц, имеют разный набор хронических заболеваний. Результаты исследования были опубликованы в журнале Medicina Clinica.