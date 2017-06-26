Тринадцать стран ЕС решили выступить против строительства российского газопровода 1 26.06.2017, 20:32

7,180

Перспективы «Северного потока – 2» становятся все более cомнительными.

Тринадцать стран Евросоюза выразили поддержку предложению наделить официальных лиц ЕС правом вести переговоры с Россией по поводу возражений в отношении газопровода «Северного потока – 2», который строится из России в Германию и пройдет в обход Украины, передает «Радио Свобода».

Как сообщает Рейтер, в ходе неформальной дискуссии среди министров энергетики Евросоюза, в состав которого входят 28 стран, они выступили против строительства трубопровода «Северного потока – 2», по которому Россия сможет перекачивать больше газа от российского Балтийского побережья в Германию.

Как ожидается, страны ЕС осенью должны проголосовать за мандат, наделяющий представителей Европейской комиссии правом выступать на переговорах с Россией от имени блока в целом. Германия, основной выгодополучатель от трубопровода, рассматривает его как чисто коммерческий проект. Канцлер Ангела Меркель на прошлой неделе говорила, что не видит никакой роли для Еврокомиссии в переговорах о «Северном потоке – 2».