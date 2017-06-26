Витебчанина будут судить за «надругательство» над лукашенковским флагом

Витебчанина будут судить за «надругательство» над лукашенковским флагом3
- 26.06.2017, 21:25
От дачи показаний обвиняемый отказался.
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о надругательстве над «государственным флагом», сообщает БелТА.
2 мая , выйдя из магазина, витебчанин проходил мимо «государственного флага», вывешенного у главного входа в честь 1 Мая и Дня Победы. Мужчина потянул флаг, порвав его, а также вырвал древко из крепления, на которое было прикреплено полотнище.
Последнее он сорвал и бросил на землю себе под ноги. Но, зайдя за угол дома, вскоре вернулся, чтобы скрыть следы деяния - забрал флаг с собой и скрылся с места происшествия.
Жителю Витебска предъявлено обвинение по ст.370 Уголовного кодекса (надругательство над «государственным флагом»).
К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. От дачи показаний обвиняемый отказался.