Фирма на Канарах и мошенники в Праге: кто и за сколько покупает старые белорусские рубли 1 27.06.2017, 7:45

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Через год после деноминации на руках у белорусов осталось 214 миллионов экземпляров старых банкнот.

На 1 июня из обращения изъято более 97% от суммы и около 60% от количества банкнот образца 2000 года, которые находились вне касс Нацбанка на момент деноминации, сообщили в Нацбанке. На руках у населения осталось 214 миллионов экземпляров банкнот, преимущественно номиналом 100, 500 и 1000 рублей.

Портал узнал, какой могла стать судьба не вернувшихся в Нацбанк денег.

Компания на Канарах: «Потратили большую сумму денег, чтобы купить белорусские рубли до деноминации»

33-летний минчанин Александр — один из тех, кто сохранил неденоминированные белорусские рубли «просто на память».

— В сумме, наверное, осталось около 450 000 рублей «старыми», — прикидывает Александр. — Крупных по одному экземпляру, а все, что меньше 20 000 рублей, — по две купюры, ниже 1000 рублей — до пяти. Старался выбрать поновее. Достану на пенсии или когда детям станет интересно.

Солидная часть банкнот образца 2000 года осталась в зарубежных коллекциях, предполагает Максим Казаков, редактор сайта «Белорусская бонистика».

— Сотни тысяч белорусских банкнот, по моим подсчетам, находятся у азиатских и европейских дилеров. На ebay есть десятки лотов, где белорусские банкноты продают упаковками по несколько сотен: не только мелкого номинала, но и купюры в 200 000 рублей.

Например, тысячу сторублевых банкнот на аукционе реализуют за 150 долларов, шесть комплектов уже нашли хозяев. Увесистые кирпичики тысячерублевых купюр предлагают и за 165 долларов, и за 206 долларов.

— Мы профессиональная компания, которая продает коллекционные банкноты и монеты со всего мира, — объяснил продавец «тысячерублевок». — Находимся на Канарских островах. Потратили большую сумму денег, чтобы купить белорусские рубли, прежде чем они были деноминированы. Считаем, что это хорошая инвестиция, поскольку валюта действительно популярна среди коллекционеров всего мира.

Какой суммой белорусских рублей компания располагает, ее представители отказались рассказывать, сославшись на коммерческую тайну. Но Максим Казаков уверяет:

— Только у этого одного испанского продавца совершенно точно на складе сегодня (без учета того, что он уже успел продать) есть минимум по тысяче банкнот номиналом 50 000, 20 000, 10 000 и 5000 рублей. Десятки тысяч номиналом 100, 500 и 1000 рублей. И, вероятно, не менее пятисот, а то и тысячи банкнот номиналом 200 000 и 100 000 рублей. У азиатских продавцов объемы еще больше.

Сколько стоит пачка старых денег?

— Сейчас 150 долларов за тысячу 100-рублевых банкнот — это дорого, — считает Максим Казаков. — Дилеры выставляют такую цену с надеждой получить сверхприбыль.

Если посмотреть на историю продажи пачки «сторублевок», становится очевидно, что большинство покупателей воспользовались функцией «предложить свою цену». Три пачки были проданы по 116 долларов и три — по 89 долларов.

— 89 долларов — это по 9 центов за банкноту. По такой цене купюры берут те, кто планирует перепродавать их в течение нескольких лет по одной банкноте за 30−50 центов либо в составе сборных лотов для новичков.

Тем не менее по 150 долларов и даже по 165 долларов через ebay пачки «сторублевок» уже покупали не единожды.

Максим Казаков называет рыночную стоимость банковской пачки из тысячи идеально новых банкнот образца 2000 года, «по которой их активно покупают, а не просто пытаются продать»: 100 рублей модификации 2011 года — 40 долларов, 500 рублей — 70 долларов, 1000 рублей — 120 долларов, 5000 рублей — 400 долларов, 100 000 рублей — 6500 долларов и 200 000 рублей — 13 000 долларов.

— Цены только для идеально новых банкнот! Если будут хоть какие-то следы обращения, то коллекционерам такие купюры не нужны. Одновременно с этим есть редкие серии белорусских банкнот, которые стоят в сотни раз дороже обычных.

Откуда у зарубежных продавцов белорусские деньги?

По подсчетам Максима Казакова, перед деноминацией за рубеж было вывезено несколько сотен банковских пачек 100-рублевых банкнот.

— Одна пачка в банке по номиналу стоила 5 долларов, это сущие копейки для индустрии. Зарубежные дилеры пытались купить как можно больше. В итоге 100 рублей образца 2000 года модификации 2011 года — одна из самых дешевых коллекционных банкнот мира, и спрос на нее сейчас незначительный. Но ее активно используют для комплектации сборных лотов, где за раз продают сто очень дешевых банкнот разных стран мира за 30−35 долларов, притом что их номинальная стоимость от 5 до 8 долларов.

По мнению Максима Казакова, логистика была следующей: крупный дилер приобретал купюры напрямую или через мелкого посредника у работника банка. Затем в зависимости от конъюнктуры крупный дилер комплектовал наборы из разных банкнот для начинающих коллекционеров или продавал деньги мелким дилерам: либо порциями по 10−100 банкнот, либо пачками по 1000 банкнот.

— Тот, кто покупает пачку в 1000 банкнот за 150 долларов, обычно продает ее часть несколькими лотами по десять банкнот, а затем долго распродает оставшееся на локальном рынке по 0,3−0,5 доллара за банкноту. По 10 банкнот часто берут для экономии на пересылке и приобретения материала для обмена. Иными словами, чаще всего 100-рублевые белорусские банкноты сейчас покупают просто «до кучи».

Как еще используют белорусские деньги старого образца?

Белорусские банкноты востребованы не только у коллекционеров, но и у менял, которые обманывают туристов. О том, что мошенники выдают белорусские рубли вместо местной валюты, сообщали туристы из Чехии и Венгрии. 200 евро на 65 тысяч неденоминированных белорусских рублей в Будапеште обменяли, например, чемпиону по покеру из США Рэнди Лью.

Публикация от Randy Lew (@nanonoko) Май 7 2017 в 9:28 PDT

«Кто-нибудь знает, что это за валюта? Я обменял 200 евро на это у хорошо одетого 70-летнего мужчины на улицах Будапешта», — подписал снимок в инстаграм игрок в покер.

А гиды из Праги засняли на видео то, как мошенники предлагают туристам белорусские рубли.

Несут ли еще деньги старого образца в Нацбанк?

Хотя основной объем денежной наличности старого образца поступил в Нацбанк до 1 января 2017 года, белорусские рубли 2000 года приносят и сейчас. В Минске в день за обменом обращаются порядка 7 человек, а в областях — от 2 до 10 человек.

Средняя сумма обмена составляет от 15 до 100 деноминированных рублей.