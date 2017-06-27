Израиль «издевает» Путина в Сирии 6 27.06.2017, 7:51

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Время политических клоунов из РФ может быстро закончиться.

По всем признакам, Израиль сейчас уже просто "издевает" россиян в Сирии. Его авиация показывает полное отсутствие возможностей российско-сирийских ПВО не то, что создать аналог былым операциям союзникам по обеспечению "бесполетной зоны", но и просто обеспечить точечное прикрытие своих сухопутных сил, пишет популярный украинский блогер Anti-colorados.

Какое-то время назад мы уже перестали реагировать на каждый налет авиации ЦАХАЛ на военные объекты в Сирии, но теперь частота налетов просто вынуждает к этому. Два авиаудара в сутки – что-то новое, и похоже на то, что израильтяне могут устроить более плотный график подобных мероприятий, в случае необходимости.

Все это происходит после того как конно-космические войска РФ сделали заявление о том, что любые аэропланы третьих стран, которые будут замечены в означенной зоне и тем более те, которые будут представлять опасность российским войскам или их союзникам, будут уничтожаться. Так вот, самолеты ЦАХАЛ оперировали в этой самой российской зоне и проводили указанные россиянам действия.

Хотя, учитывая распространенный у московитов новояз, можно предположить, что у нас несколько разное представление о терминах, описывающих ситуацию. Тогда их следует уточнить и понимать, о чем идет речь. Для примера возьмем Турцию, ибо на отношениях с Турцией, можно проследить российскую терминологию в законченном виде. Как мы помним, Москва признала потерю своего самолета, сбитого самолетами ВВС Турции. Скандал, последовавший за этим – стал эпическим и громким. В конце концов, РФ и Турция договорились об избежании подобных инцидентов впредь. Насколько известно, особых проблем, после этого, не возникало. Но фокус в том, что это турки очертили территорию, которую россиянам бомбить нельзя и вообще, где им нечего шляться, и Россия согласилась.

То есть, россияне ничтоже сумняшеся, отдали северные районы Сирии под опеку Турции и пообещали туда не лезть, и не лезут. В свою очередь, турки больше не сбивали российских самолетов. Примерно такая же ситуация произошла и с американцами, которые сбили несколько сирийско-российских дронов, самолет и целую колонну бронетехники. Так может говоря о бесполетной зоне, россияне имеют ввиду нечто иное? Турки им запретили летать, американцы – тоже, не исключено, что израильтяне имеют тоже свое представление об этом режиме. По крайней мере, все три стороны действуют примерно в этом ключе.

Или вот, что россияне считают угрозой их войскам или войскам союзников? Последние две атаки израильтян отправили в металлолом два сирийских, а по сути – российских танка, несколько пушек и машину боеприпасов. Поскольку российские ПВО даже не дернулись и ни самолет, ни ракеты не вылетели на перехват израильтян, то закрадывается мысль о том, что подобные вещи просто не считаются враждебными. Возможно, россияне обращают внимание на то, что противник "отутюжил" более 10 танков или целый артиллерийский полк, а людей там считать не принято, ибо "бабы еще нарожают"?

Как бы там ни было, но все три стороны, работают своей авиацией ровно столько, сколько нужно и даже не оглядываются на возможности российских "не имеющих аналогов" ракет.

С другой стороны, на огонек российских "красных линий" и бесполетных зон, уже стремится Саудовская Аравия. Наследный принц Аравии, в мягкой, но убедительной форме заявил о том, что терпение королевства, по поводу преступлений РФ в Сирии, подходит к завершению, и что Аравия может жестко влезть в драку. Тут следует вспомнить, что армия СА хоть и не слишком многочисленна, но вооружена по последней моде военной техники, а потому заявляет, что может очистить Сирию от россиян за несколько дней.

Короче говоря, любые обострения военных в Сирии, могут привести к тому, что у кого-то лопнут нервы и время этих клоунов действительно кончится.