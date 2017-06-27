Студент отправил в океан записку и получил ее спустя 36 лет 1 27.06.2017, 8:11

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Бутылку нашел совершенно незнакомый человек, который рыбачил с семьей на пляже в Джорджии.

17 июня 41-летний Райан Берчетт с друзьями и семьей отдыхал на пляже Джорджии. Они рыбачили и искали в песке ракушки, как вдруг обнаружили загадочную бутылку с запиской. Оказалось, что она была написана в 1981 году — 36 лет назад, пишет bigpicture.ru.

Райан Берчетт с подругой за несколько минут до находки.

«Я поднял ее из песка и посмотрел на солнце. У нее была керамическая пробка, это выглядело отлично. Но тут я заметил в бутылке лист бумаги и подумал: «Святые угодники!»

Это было написанное от руки письмо от некого Дугласа Стивенса, и он пустил ее в океан из города Фернандина-Бич во Флориде — семья Стивенса отдыхала там с тех пор, как ему исполнилось пять лет. Прежде чем бутылку нашел Берчетт, она проплыла около 72 километров.

Записка гласила: «Эта бутылка была отправлена из Фернандина-Бич 10 июня 1981 года. Буду признателен тому, кто ее найдет, если вы напишете, кто вы, а также где и когда это произошло. Вот мой постоянный адрес. Спасибо. Дуглас Стивенс».

56-летний Стивенс рассказал, что в те годы отправил несколько бутылок, но о всех остальных сообщениях до сих пор ничего не слышал.

«Мой старший брат любил дорогое пиво, и я подумал, что в таких бутылках было бы хорошо отправлять записки. Отец вывозил нас в океан на маленькой лодке Boston Whaler, и я бросил послание в воду с мыслью: «Просто посмотрю, что будет». Больше я об этом и не думал».

Стивенс указал на записке адрес дома в Джорджии, где он жил в детстве и юности, а в 1986 году родители ушли на пенсию и продали его. Из-за устаревших данных Берчетту было сложно отследить нынешнее положение вещей.

«Я подумал: «Нет, я должен добраться до этого парня». Загуглил адрес и увидел, что этот дом несколько раз продавали и там я уже ничего не найду».

Ни Стивенс, ни Берчетт не зарегистрированы в соцсетях, так что друг предложил Беретту обратиться в агентство экотуризма SouthEast Adventure Outfitters на Сент-Саймонс-Айленде, чтобы те опубликовали фото бутылки на своей странице в фейсбуке. Через 12 часов Стивенс вышел на связь.

«Я в шоке. Когда отправляешь такие послания, в 9 случаях из 10 ты никогда не получишь ответ. Что больше всего поражает, так это сколько прошло времени — 36 лет! Половина людей, с которыми я работаю, тогда даже не родились, а я был 20-летним учеником колледжа, приехавшим домой из Техасского университета».

Стивенс на отдыхе на острове Амилия во Флориде, 1980-е годы.

В августе Берчетт собирается встретиться со Стивенсом, чтобы вернуть ему письмо и вспомнить старые времена: «Думаю, когда я отдам ему бутылку, это будет самая захватывающая часть встречи. Для меня это будет даже круче, чем найти ее».

Стивенс теперь живет в городе Акворт, но по-прежнему каждый год ездит в Фернандина-Бич. В этом году по пути на традиционный отдых он заедет в родной город Берчетта — Брансуик.

«Мать честная! Я прямо-таки попадаю в прошлое. Брансуик находится прямо у трассы I-95. Думаю, мы встретимся в каком-нибудь кабаке и выпьем пива».