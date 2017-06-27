Трамп предложил сенату кандидатуру нового директора ФБР 27.06.2017, 8:18

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: EPA

Президент США назвал своего протеже «безукоризненно квалифицированным специалистом».

Президент США Дональд Трамп передал на утверждение сенату США кандидатуру нового директора на пост директора ФБР вместо отправленного в отставку Джеймса Коми, сообщает ria.ru.

В понедельник пресс-служба Белого дома распространила список номинаций от администрации Трампа для сената, в числе которых «Кристофер Рей из Джорджии, (он номинируется) чтобы быть директором Федерального бюро расследований на срок десять лет вместо Джеймса Коми».

Трамп назвал Рэя «безукоризненно квалифицированным специалистом».

Кристофер Рэй – юрист фирмы King & Spadling. Председательствует в группе, которая специализируется на особых вопросах и правительственных расследованиях. С 2003 по 2005 годы занимал должность помощника генпрокурора по уголовным делам в Минюсте США.

Трамп отправил прежнего главу ФБР Джеймса Коми в отставку 9 мая, подчеркнув, что был неудовлетворен его работой.