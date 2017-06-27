Кредитная пирамида Лукашенко 6 Валерий Карбалевич, sn-plus.com

27.06.2017, 9:38

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Валерий Карбалевич

«Блаженны юные, ибо они унаследуют государственный долг», - Герберт Гувер.

Президент США Дональд Трамп 13 июня продлил на год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников. Иначе говоря, в политике Соединенных Штатов в отношении Беларуси ничего не изменилось.

А ведь после избрания Дональда Трампа президентом США не только в России, но и в белорусских официальных кругах появились определенные надежды, что с новой администрацией удастся договориться, ничего не меняя внутри страны. Об этом говорили и писали государственные СМИ. Белорусский правитель отправил новому президенту довольно теплое поздравление по случаю его избрания. В государственных СМИ президентскую кампанию Д. Трампа сравнивали с президентской кампанией 1994 года А. Лукашенко. Дескать, оба услышали голос народа. Заместитель министра иностранных дел Беларуси О. Кравченко был командирован в Вашингтон на конференцию, посвященную двусторонним отношениям, и заодно он встретился с представителями госдепартамента. Надежды официального Минска основывались на том, что Д. Трамп — бизнесмен, а не политик, его мало занимают проблемы демократии и прав человека, он в отношениях с другими странами будет действовать прагматично.

Возможно, этим надеждам и суждено было сбыться, если бы не новый раунд политических репрессий весной этого года. В итоге в политике США в отношении Беларуси действует логика колеи, в которую администрация Соединенных Штатов встала еще во времена президентства Дж. Буша (младшего). И чтобы ее поменять, белорусские власти должны продемонстрировать серьезный прогресс в сфере прав человека.

А между тем Беларусь сегодня как никогда нуждается во внешней поддержке, прежде всего, экономической. Переговоры с МВФ о выделении нам кредита зашли в тупик. Ибо А. Лукашенко отказывается выполнять условие фонда о реформировании госсектора экономики. Кстати, выделение кредита в значительной мере зависит от позиции США.

Ситуация в экономике настолько плоха, что без иностранной помощи и внутренних займов уже невозможно удержать уровень жизни на нынешнем уровне. Напомню, что А. Лукашенко в своей предвыборной программе в ходе «президентских выборов» 2015 года провозглашал: «Сокращение внешнего государственного долга. Мы не должны перекладывать наши долги на будущие поколения».

На самом деле только за прошлый год государственный долг Беларуси увеличился на 11,7% и достиг 41,7% к ВВП. Критическое значение — 45—50%.

В этом году рост долга продолжился. В январе—апреле Беларусь привлекла внешние госзаймы на $530,3 млн : $300 млн — от Евразийского фонда стабилизации и развития, $160,7 млн — от правительства и банков РФ; $32,2 млн — от банков КНР; $37,4 млн — от европейских банков. В итоге, по данным Минфина, внешний госдолг на 1 мая 2017 г. достиг $13,9 млрд, увеличившись с начала года на $258,5 млн. Таким образом, даже нынешний невысокий уровень благосостояния граждан обеспечен за счет внешних кредитов. Можно только представить, что было бы с нашими зарплатами и пенсиями, если бы страна жила только за свой счет.

14 июня первый замминистра финансов М. Ермолович констатировал, что на обслуживание внешнего и внутренних долгов Беларусь тратит 10% республиканского бюджета. В 2000 году эта цифра составляла 2%. Заместитель председателя Комитета госконтроля А. Курлыпо отметил, что долговая нагрузка на бюджет в 2016 году сравнима с объемом финансирования из республиканского бюджета таких отраслей, как национальная оборона, правоохранительная деятельность, национальная экономика, здравоохранение, физкультура, спорт, СМИ и образование вместе взятые! И это при том, что правительство собственными средствами погашает лишь от 30 да 50% долгов. Остальная задолженность либо реструктуризируется, либо берутся новые кредиты, чтобы вернуть старые долги. Создается кредитная пирамида, которая рано или поздно должна рухнуть. Примерно как это произошло с Грецией.

Вполне понятно, что представитель Минфина считает дальнейший рост долга нежелательным, ибо это может создать серьезные проблемы.

И очень знаменательно, что в этот же день, 14 июня, агентство Рейтер со ссылкой на источники в банках сообщило следующую информацию: власти Беларуси поручили Citigroup и Raiffeisen Bank International организовать встречи с инвесторами по поводу размещения новых евробондов. Это второй заход. Первый раз Беларусь разместила 7-летние суверенные еврооблигации на $800 млн в 2011 году под 8,95%. Это большой процент. Для сравнения, кредит МВФ — 2,3%.

Но что не сделаешь от безысходности. В 2016 году министр финансов Беларуси В. Амарин отмечал, что наша страна планирует привлечь до $1 млрд от размещения евробондов.

Валерий Карбалевич, sn-plus.com