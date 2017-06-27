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Мингорисполком о сбитом танком столбе: Мы за ценой не постоим

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  • 27.06.2017, 9:59
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ФОТО: ONLINER.BY

Чиновники скрывают суммы, которые были потрачены на восстановление города после «пробега» танков.

Пожалуй, самая нашумевшая новость последней недели - ДТП с танком на главном столичном проспекте. 24 июня около шести вечера колонна военной техники двинулась по проспекту Независимости, где движение транспорта временно ограничили в направлении центра города на репетицию парада. Военную технику на проспекте многие снимали на видео. Но по-настоящему ошеломляющее зрелище ожидало тех горожан, которые наблюдали за могучими машинами у станции метро «Московская», пишет kp.by.

Напротив киностудии «Беларусьфильм» один из танков Т-72, который, судя по кадрам любительской съемки, ехал на приличной скорости, вдруг вылетел на обочину, сбив фонарный столб и дерево. На кадрах видно - танк поврежден, дорожное покрытие разрушено. К счастью, командир танка, который в момент ДТП находился на самом танке, уцелел. Эксперты говорят, что избежать жертв среди прогуливавших вдоль проспекта людей удалось чудом.

По неофициальной версии, танкист сначала разогнался, а потом сбросил газ. Вероятно, одна гусеница попала в воду, а вторая - на сухой асфальт. В результате танк буквально вылетел с дороги. Официальную версию произошедшего должна озвучить автоинспекция.

- Составлена схема ДТП, проводится проверка, - пояснили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, добавив, что о штрафе танкисту за нарушение ПДД речи пока не идет.

- Через час поврежденный участок дороги был восстановлен, - пояснил гендиректор предприятия «Горремавтодор» Мингорисполкома Денис Глинский.

Фото: CITYDOG.BY

- Во сколько обошелся ремонт?

- Речь идет о подготовке к памятному событию – Дню Независимости. По сравнению с этим праздником все затраты меркнут. Суммы были незначительные.

- Но после каждого парада минчане жалуются на состояние дорог - и тогда речь идет уже о больших затратах…

- Речь идет о дани уважения подвигу наших дедов и прадедов. Говорить о затратах неприемлемо.

Фото: CITYDOG.BY

Несколько лет назад представители Белавтодора рассказывали, что строительство километра белорусской дороги стоит примерно $3 миллиона - речь шла о трассе Минск-Могилев. Говорилось тогда и о стоимости ямочного ремонта квадратного метра дороги – 5-15 деноминированных рублей.

Как рассказали нам в УП «Мингорсвет», чтобы восстановить фонарный столб, придется немного подождать:

- Такие опоры на складе не хранятся: заказали трубы разных диаметров, цоколь, кронштейн. Точную сумму нам еще не озвучили. Столб установим до конца недели. Счет будет выставлен Министерству обороны.


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