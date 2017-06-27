Назван самый необычный фактор укрепления иммунитета и долголетия 2 27.06.2017, 10:13

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Норвежские исследователи изучили информацию более 53 тысяч добровольцев.

Представительницы прекрасного пола, обладающие великолепным чувством юмора, приблизительно на 50% менее подвержены риску преждевременной смерти от разнообразных факторов, выяснили норвежские ученые, пишет comments.ua.

Исследователи изучили информацию более 53 000 добровольцев, выяснив, как именно с помощью хорошего чувства юмора можно не допустить рисков преждевременной смерти от различных сердечно-сосудистых, а также инфекционных болезней, рака и даже обструктивного хронического заболевания легких.

Специалистам удалось прийти к выводу, что дамы с неугасающей улыбкой на лице и заставляющие других улыбаться, умирали от всевозможных инфекционных болезней на 84% реже, а от сердечно-сосудистых – на 73%.

Что касается мужчин, которые не против пошутить, то согласно данным ученых, они погибали на 74% реже и лишь от инфекций.

Также эксперты установили, что сильному полу с годами неизбежно приходится терять чувство юмора, а факт значительной продолжительности жизни таких шутников находят в том, что кортизол и многие другие гормоны стресса оказывают негативное влияние на иммунитет.

Смех и шутки способны защитить иммунную систему, тем самым не дозволяя уровню этих гормонов столь быстротечно увеличиваться.