Синоптики: В среду будет жара до +31 градуса 27.06.2017, 10:37

Белгидрометцентр выступил с предупреждением о неблагоприятном погодном явлении в связи с наступающей жарой.

На 29 июня в стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. На большей части территории страны ожидается повышение температуры воздуха до +30 +34°С, в отдельных районах по югу до +36°С, во многих районах усиление ветра порывами до 15-20 м/с, сообщает pogoda.by.

28 июня ночью страна в основном будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления; в дневные часы ожидается поступление теплых воздушных масс с юга Европы.

Преимущественно без осадков, лишь днем по западу в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман.

Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +22..+29°С, по юго-западу ночью +13..+16°С, днем +30..+31°С.

Пока же 27 июня ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный порывистый. Максимальная температура воздуха +18..+23°C, по югу до +25°C. В Минске без осадков. Максимальная температура воздуха +20 +22°C.