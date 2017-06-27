«Минобразования смотрит в зеркало и видит что-то не то» 27.06.2017, 11:38

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Что не так с централизованным тестированием в Беларуси.

В этом году на централизованное тестирование записалось 92 тысяч человек. Большинство предметов абитуриенты уже сдали. Чем нынешнее тестирование отличается от прошлогоднего и о чем говорят результаты, «Еврорадио» обсудило с известным репетитором, создателям центра «100 баллов» Евгением Ливянтом:

- Тесты стандартные, они мало чем отличаются от прошлогодних. Но одна задача оказалась за пределами школьной программы. Задача на комбинацию многогранника и тела вращения. Она входит в программы вступительных экзаменов. Это удивительно, что у нас есть отдельная программа по математике в школе и еще одна программа для поступающих в вузы. Аналогичная ситуация с физикой.

Об организации тестирования

- Странная проблема с водой, которая не решается много лет. Июнь, жарко, тест начинается в 11 часов утра, а ученики в аудиториях уже в 10 утра. В каких-то аудиториях разрешают со своей водой приходить, где-то маловато воды, где-то есть вода, нет стаканов. В остальном, организация приличная".

О Минобразования

- Когда я смотрю в зеркало, я хочу там увидеть высокого красивого блондина, но вижу маленького толстого, седеющего мужчину. Вот так и мы обсуждаем зеркало, в которое смотрит Минобразования. Потому что тестирование ― это единственный в нашей стране показатель качества среднего образования. Даже IT-компании просят сертификаты ЦТ при приме на работу показать. И эти результаты тестирования не нравятся Минобразования, как и мне не нравится мое отражение.

Об изменении учебников и программ

- Изменить программы и учебники за три месяца невозможно. Если бы сейчас спросили учителей, они бы попросили не менять ни программы, ни учебники. Потому что на это нужны годы. А ждать до 1 сентября хороших программ, как у нас ждут, не стоит.

Об опыте соседей

- Я бы обратил внимание на Россию и Украину. Вместо того, чтобы ссориться с зеркалом, они ввели единый экзамен ― вступительный и выпускной. Списать там нельзя. У нас школами руководят местные власти, они же назначают руководителей школ. А за плохие результаты тестирования не отвечают ни школа, ни местные власти. А в России и Украине за плохие результаты на экзаменах отвечают местные органы власти. Они заинтересованы в высоких результатах, а сфальсифицировать их нельзя. А у нас результаты тестирования ― один из десяти критериев, вместе с посещением театров, охваченностью горячим питанием, посещением хоккея и так далее.

Одна знакомая рассказывала, что к единому экзамену в России их начали готовить с четвертого класса. Нужно объединять выпускные экзамены со вступительными. Если бы это было основным критерием успешности школ, многое у нас бы изменилось.

Про результаты тестирования

- Средний балл на тестировании уже давно не озвучивают. В 2008 году он резко упал. Потом по физике он держался на уровне от 18 до 19 из 100 баллов. А по математике ― в районе 20-22 баллов. А сейчас нет официальной статистики. Теперь ― какой-то средний балл по школам, гимназиям, лицеям. А среднего балла по стране нет.