Канада снимает ограничения с торговли с Беларусью 6 27.06.2017, 12:59

(обновлено) До 12 июля в санкционном списке Канады остаются лишь Беларусь и Северная Корея.

Процесс снятия с Беларуси канадских санкций, который начался больше года назад, завершится 12 июля, сообщает сайт правительства Канады.

Беларусь исключат из списка стран, для экспорта в которые нужно разрешение Министерства иностранных дел и международной торговли Канады (Area Control List). Сегодня там находятся лишь Беларусь и Северная Корея.

Канада ввела экономические санкции в отношении Беларуси в декабре 2006 года. Оттава объяснила свое решение желанием оказать давление на руководство Беларуси из-за нарушений прав человека.

В мае 2016 года МИД Канады заявил, что санкции будут отменены «в ответ на недавние позитивные события в Беларуси». В ведомстве уточнили, что имеют в виду конструктивную роль Минска в урегулировании конфликта в Украине, проведение президентских «выборов» в октябре 2015 года, которые не были отмечены «насилием и запугиванием, как на предыдущих выборах», и «освобождение политзаключенных».

«Это решение согласуется с мерами, которые были приняты США и Евросоюзом в октябре 2015 года (США и ЕС заморозили санкции – ред.)», — говорилось в прошлогоднем сообщении ведомства.

До недавнего времени Канаду в Беларуси представлял временный поверенный. 13 декабря 2016 года Лукашенко принял верительные грамоты посла Канады в Беларуси Стивена де Бора.

Правозащитники обеспокоены

Human Rights Watch отмечает, что, несмотря на «дружескую риторику», в Беларуси не происходит действительного улучшения ситуации с правами человека.

Организация напоминает, что Беларусь остается единственной европейской страной со смертной казнью и не собирается вводить на него мораторий.

«Продолжается преследование правозащитников и критически настроенных журналистов по ложным обвинениям», - говорится в докладе Human Rights Watch World Report 2017, опубликованном 29 января. Организация также акцентирует внимание на законодательстве, которое ограничивает свободу выражения, расширяя рамки понятия «экстремизм».

Amnesty International напоминает, что Беларусь продолжает отказываться от сотрудничества со специальным докладчиком ООН по правам человека и продолжает следить за своими гражданами.

«Правовые рамки, регулирующие секретное наблюдение, позволяют властям проводить широкомасштабное слежение за своими гражданами практически без оснований» - говорится в докладе Amnesty за 2016-17 годы.