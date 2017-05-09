ОБСЕ призывает Беларусь отменить смертную казнь 4 9.05.2017, 15:57

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Применение этого наказания совершенно недопустимо в Европе.

Применение смертной казни совершенно недопустимо в Европе Беларусь должна ввести мораторий на смертную казнь. Об этом заявил глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Линк, сообщает «Радио Свобода». По словам Линка, применение смертной казни «совершенно недопустимо» в Европе, где «большинство стран признает это наказание жестоким и бесчеловечным», пишет rbc.ua.

Как отмечает издание, Беларусь пока остается единственной европейской страной, где применяется смертная казнь. В то же время Amnesty International заявляет, что в 2016 году после 17-месячного перерыва в Беларуси казнили как минимум четырех человек. По данным правозащитников, в настоящее время в стране есть еще двое заключенных, приговоренных к высшей мере. Начиная с 1991 года в Беларуси были казнены более 400 человек. Лишь в одном случае власти заменили смертный приговор на пожизненное заключение.

Напомним, 5 мая в Беларуси привели в исполнение первый в 2017 смертный приговор. Жителя Гомеля Сергея Вострикова приговорили к смерти за жестокие убийства и изнасилования.