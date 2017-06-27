Еврокомиссия оштрафовала Google на €2,42 миллиарда 27.06.2017, 13:19

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Сервис обвинили в том, что его коммерческие партнеры оказываются на первых строчках в поиске.

Еврокомиссия оштрафовала Google на €2,42 млрд по антимонопольному делу, сообщается на сайте регулятора.

Комиссия признала, что Google злоупотребляет доминирующим положением на рынке поисковых систем, формируя выдачу результатов по товарам и услугам таким образом, что коммерческие партнеры компании оказываются на первых строчках.

Google не согласен с решением ЕК и намерен его обжаловать, передает AFP.

Назначенный Еврокомиссией штраф станет рекордным среди антимонопольных дел. Он превысил €1,06 млрд, которые ЕК обязала выплатить Intel в 2009 году. При этом ожидалось, что штраф для Google составит также несколько больше миллиарда евро.

У корпорации есть 90 дней, чтобы прекратить «незаконные действия» и предоставить всем сервисам равные условия отображения в поисковой выдаче. Если Google не сделает это, его оштрафуют на сумму, эквивалентную 5% дневного оборота материнской компании Alphabet.

Дело против Google расследовали семь лет. FT уточняет, что нынешняя глава ЕК Маргарет Вестагер «унаследовала» его от предшественника, который «не решался» вынести вердикт дважды – в 2013 и 2014 году. Вестагер объявила о новых претензиях к американской компании в 2015 году.