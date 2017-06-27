Возможна ли между Вильнюсом и Минском дипломатическая война? 2 27.06.2017, 14:12

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Анджей Пукшто

Фото: zw.lt

Отношения Беларуси и Литвы выходят на новый виток напряженности.

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что Беларусь вместе с Российской Федерацией являются геополитической угрозой стране. Минск злится и возмущается, объясняться пришлось послу Литвы, которого вызвал белорусский МИД. Может ли случится, что между Беларусью и Литвой разгорится дипломатическая война? На этот и другие вопросы Charter97.org ответил Анджей Пукшто, глава кафедры политологии университета Витаутаса Великого в Каунасе.

- Как вы прокомментируете слова президент Литвы о том, что Беларусь и Россия являются геополитической угрозой?

- Думаю, на то, что президент высказалась именно так, а не иначе повлияли следующие факторы. Во-первых, это общие российско-белорусские крупные военные учения «Запад 2017». Во-вторых, Литва продолжает чувствовать угрозу из-за строительства Минском атомной электростанции в Островце, на расстоянии всего лишь пятидесяти километров от Вильнюса.

- Минск уже успел выразить свое недовольство, защищать позицию Вильнюса пришлось послу Литвы в Беларуси Андрюсу Пулокасу.

- Честно говоря, отношения между Минском и Вильнюсом уже давно далеко не идеальные, поэтому они и не ухудшатся. Однако стоит помнить, что Даля Грибаускайте в начале своего первого президентского срока пыталась наладить хорошие отношения с Лукашенко. Именно тогда правитель Беларуси получил приглашение в Вильнюс. Впрочем, до сих пор в Европейском Союзе нет единой позиции по отношению к Лукашенко. С одной стороны, есть мнение, что с диктатором переговоры вести не стоит и его нужно изолировать. По мнению представителей другой стороны, с ним нужно договариваться, решать общие вопросы и таким образом способствовать его отдалению от России.

- В случае, если дипломатический скандал получит продолжение, какое влияние это окажет на литовско-белорусские политические отношения?

- Если продолжится эскалация и дипломатический скандал будет разрастаться, то может дойти до отзыва послов. Но пока мне кажется, что до этого не дойдет, хотя бы потому, что Литва и Беларусь практически не сотрудничают. Конечно, случись обострение, было бы очень неприятно, хорошие отношения с соседями – дорого стоят, но политического «землетрясения» не случится.

Но дойдет ли до обострения отношений зависит не только от Литвы, но и от Минска. Одним из основных факторов, который и в дальнейшем будет определять политику и дальнейшие действия Лукашенко, являются его близкие отношения с Кремлем. Если Лукашенко найдет новые силы выскользнуть хотя бы частично из объятий Владимира Путина, он будет искать платформы для диалога со странами Европейского Союза, в том числе и с Литвой.