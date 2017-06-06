Даля Грибаускайте: Россия и Беларусь − главная угроза НАТО 6 6.06.2017, 8:20

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Даля Грибаускайте

Странам Балтии и Польше надо вместе укреплять обороноспособность своих государств.

Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала главной угрозой для стран Балтии и Польши наличие агрессивной России и союзной с ней Беларуси на востоке, передает Вaltnews (перевод – telegraf.by).

В частности, глава Литовского государства напомнила, что страны Балтии и Польша – «восточное крыло НАТО».

«Само соседство с Россией и Беларусью – угроза ему. Плюс милитаризация Калининградской области, плюс использование территории Беларуси для различных экспериментов и агрессивных игр, направленных против Запада», – считает Грибаускайте.

В связи с этим, по мнению литовского лидера, странам Балтии и Польше следует солидарно укреплять обороноспособность своих государств, и в первую очередь противовоздушную оборону.

«Необходимо максимально насытить «восточное крыло» системами ПВО и другим оружием. Это охладит пыл агрессоров и протрезвит их», - подчеркнула президент Литвы.

Напомним, ранее Грибаускайте назвала совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2017» демонстративной подготовкой к войне с Западом.