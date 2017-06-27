Идиоты и двоечники 2 Слава Рабинович

27.06.2017, 14:54

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Слава Рабинович

Реклама Telegram Роскомнадзором и Кремлем сделана мощная.

Я пользуюсь Telegram с самого его начала. И примерно год назад по России и за ее пределами начали распространяться статьи, что, мол, Дуров сдал ключи в ФСБ, что Telegram является ФСБшным проектом, что там все читается… Я лично знаю нескольких человек, которые из-за этого пользуются исключительно WhatsApp и Viber (которыми я тоже пользуюсь, но, в отличие от них, я не ушел с Telegram).

Меня всегда смешат люди, которые утверждают, что Навальный является проектом Кремля. Точно так же меня смешили люди, говорившие то же самое о Telegram.

К чему это я?

Знаете, у кого на смартфоне включены настройки о выводе оповещений на экран, тот видел, наверное, как Telegram оповещает о приходе кого-нибудь нового из вашего контактного списка в число пользователей Telegram. Как только кто-нибудь, кто раньше не пользовался, а теперь вот загрузил программу и активировал свой аккаунт, Telegram посылает мне уведомление, я открываю Telegram и вижу его в качестве только что присоединившегося.

Раньше, скажем за последний год, такие уведомления приходили мне в среднем раз-два в неделю.

За последние три дня такие уведомления валом валят. Реально.

Реклама Telegram Роскомнадзором и Кремлем сделана мощная. Мощнейшая! Идиоты и двоечники.

Слава Рабинович