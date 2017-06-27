Белоруска вышла во 2-й раунд квалификации Уимблдона 27.06.2017, 15:54

Арина Соболенко

По-разному стартовали в квалификации женского одиночного разряда Уимблдона белорусские теннисистки Арина Соболенко и Ольга Говорцова.

Юная Соболенко прорвалась во 2-й раунд, а опытная Говорцова сложила оружие.

Дебютантка взрослого Уимблдона 19-летняя Арина Соболенко (№ 135 рейтинга WTA) в стартовом поединке одолела 24-летнюю На-Лае Хан (№ 205) из Южной Кореи — 4:6, 6:2, 6:4. Проиграв первый сет, белоруска переломила ход игры и добилась победы. Встреча продолжалась 1 час 36 минут, сообщает tut.by.

А вот 28-летняя Ольга Говорцова (№ 139) в двух сетах за 79 минут проиграла 21-летней россиянке Елизавете Куличковой (№ 146) — 3:6, 5:7. Лучшим достижением Говорцовой на Уимблдоне является выход в 4-й раунд основной сетки в 2015 году.

Для выхода в основную сетку, матчи которой начнутся 3 июля, в одиночном разряде нужно преодолеть три квалификационных раунда.

Без квалификации в основную сетку женского одиночного турнира допущены 23-летняя Александра Саснович (№ 87) и 27-летняя Виктория Азаренко (№ 678), получившая Wild Card от организаторов.

Лучшими достижениями Саснович на Уимблдоне являются выходы во 2-й раунд основной сетки в 2015 и 2016 годах. Виктория Азаренко дважды добиралась до полуфинала (2011, 2012).

В квалификации мужского одиночного разряда Уимблдона неудачно выступили белорусы Илья Ивашко и Егор Герасимов, потерпевшие поражения уже в стартовых поединках.

А вот в квалификации мужского парного разряда белорус Александр Бурый вместе с уругвайцем Ариэлем Бехаром вышли во 2-й круг, в упорном поединке сломив сопротивление хозяев корта британцев Люка Бембриджа и Ллойда Гласспула.

Белорус Максим Мирный вместе с поляком Марцином Матковским стартуют в мужском парном разряде Уимблдона сразу с основной сетки соревнований.