Антон Геращенко о кибератаке: Это что-то типа тренировки со стороны спецслужб РФ 1 27.06.2017, 17:24

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Антон Геращенко

К атаке вируса-вымогателя на украинские учреждения могут быть причастны спецслужбы РФ.

Об этом заявил народный депутат Украины от "Народного фронта", член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Против Украины была начата масштабная кибератака. Она сделана под маскировкой, что это якобы вирус, который вымогает у пользователей компьютеров деньги. По предварительной информации, это организованная система, что-то типа тренировки со стороны опять-таки специальных служб Российской Федерации. Целью данной кибератаки являются банки, СМИ, транспортные коммуникации, это "Укрзалізниця", "Укртелеком". Вирус на компьютеры попадал за несколько дней и даже недель в виде рассылки по почте разного рода сообщений", – отметил он.

Геращенко добавил, что сегодня в 11.00 вирус был активирован.

"Это еще один пример использования кибератак в гибридной войне против нашей страны. Слава богу, что физически никто не пострадал. Думаю, в ближайшее время с помощью сотрудников Службы безопасности Украины, кибербезопасности Национальной полиции будут выявлены пути поступления данного вируса и предложены варианты решения этой проблемы", – заявил он.

В Украине зафиксирована масштабная кибератака, вирус-вымогатель парализовал работу компьютерных сетей в банках, СМИ, торговых организациях и так далее.

Название вируса, циркулирующее в украинских СМИ, – Petya.