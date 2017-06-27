«Палатка» оставила в силе приговор белорусскому языку на упаковках 8 27.06.2017, 18:03

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Производитель может выбирать, на каком языке указывать информацию о товаре.

Законопроект “О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь “О защите прав потребителей”, который приняли в “парламенте” в первом чтении, оставил норму, согласно которой производитель может выбирать, на каком языке указывать информацию о товаре или услуге: белорусском или русском, сообщает nn.by.

Как пояснила член постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Наталия Жибуль, при подготовке законопроекта “депутаты” руководствовались позицией тех белорусских производителей, которые утверждают: законодательно закрепленное требование указывать информацию о товарах, услугах и на белорусском, и на русском языках повлечет существенное удорожание этих товаров и услуг.

Напомним, вопрос о втором государственном языке на упаковке бурно обсуждался в парламенте. За январь в “палату представителей” пришло больше 200 обращений, во всех одно требование — обязать производителей писать информацию на упаковке на русском и белорусском языках. Однако бизнес выступил за то, чтобы не менять существующую норму.

— В этой банке стоимость упаковочных материалов составляет 40%, — приводил в пример детское питание первый зампред концерна «Белгоспищепром» Игорь Шустов. — И что важно, здесь состав должен быть читаем. Для мамы важно, чем кормить ребенка. Со спортивным питанием, питанием для диабетиков, для беременных женщин та же история. Чисто технически (я люблю мову) нельзя будет произвести это питание с информацией на двух языках. Это будет нечитаемо.

В реальности это будет означать, что белорусский язык будет отсутствовать на большинстве упаковок, так как стандарты Таможенного союза требуют обязательного наличия русского языка. В то же время, в отличие от Казахстана, национальное законодательство не регламентирует обязательное наличие белорусского языка на упаковке. В результате белорусские производители находят место для казахских, украинских надписей, но не находят для белорусских.