Власти оставили минчанина и без $95 тысяч, и без квартиры 17 28.06.2017, 8:18

Молодой человек «погорел» из-за того, что продал квартиру за валюту.

Как сообщили в Департаменте финансовых расследований, 33-летний минчанин «погорел» на наличном расчете в иностранной валюте. $95 тыс, которые он получил за продажу квартиры, были полностью конфискованы в доход государства.

Минчанин остался без денег и жилья. Кроме того, суд Первомайского района применил к нему санкции административного кодекса и присудил штраф в размере 50 базовых величин, что на сегодняшний день эквивалентно Br1150 (порядка $600). В ходе судебного заседания продавец не отрицал содеянного.

Минчанину вменялось нарушение указа президента о скупке, продаже и обмене иностранной валюты без лицензии. Согласно договору купли-продажи квартиры расчет производился в белорусских рублях. $95 тыс., конфискованные у продавца в судебном порядке, поступят в государственную казну.

- Сделка купли-продажи квартиры является законной, другой вопрос, что по белорусскому законодательству продавец не имел права производить расчеты в иностранной валюте, - пояснили Realt.by в Департаменте финансовых расследований. - Мы никого не ловили за руку. Фигурант проходил по другому делу, связанному с коррупцией. Наличие $95 тыс. на банковском счету он объяснил продажей квартиры. Мы передали материалы в суд, и суд вынес такое решение: конфисковать всю сумму в полном объеме и оштрафовать фигуранта на 50 базовых величин.