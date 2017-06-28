ПУдмоченная репутация 4 28.06.2017, 21:30

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Фото: gazeta.ru

Намокшая плешь - ничто по сравнению с подмоченной репутацией.

На прошлой неделе Рунет облетели снимки с промокшими до нитки Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Такими их запечатлели 22 июня во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в годовщину начала Великой Отечественной войны. В Москве в это время лил сильный дождь, пишет «БелГазета».

Впрочем, намокшая плешь - ничто по сравнению с подмоченной репутацией. Казалось бы, у Путина она и так вымокла дальше некуда, ан нет, еще, оказывается, не дно. На прошлой неделе в эфир вышла очередная серия нашумевшего сериала «The Putin Interviews» от американского режиссера Оливера Стоуна. В этой серии Путин вздумал похвастаться работой российской авиации и показал Стоуну на экране телефона, как та якобы обстреливает террористов, пытающихся проникнуть в Сирию с территории Турции.

Однако досужие блогеры с удивлением обнаружили, что видео на самом деле снято в 2009г. в Афганистане американскими военными. Запись в режиме ночного видения показывает, как два ударных вертолета Apache атакуют отряд талибов. Даже на небольшом экране телефона, который держит Путин, различимы обозначения американских систем TADS и FLIR. Более того, Путин перевел Стоуну фразу, которую он услышал на видео - якобы, это российский пилот сообщает, что сейчас зайдет еще раз на цель. На самом же деле к видео был прикреплен аудиоряд переговоров украинских пилотов в районе аэропорта Донецка в 2014г.

Этот ролик опубликовали тогда в Интернете пророссийские боевики так называемой ДНР - якобы в качестве доказательства «зверств украинской хунты». Фраза, о которой говорит Путин, отчетливо слышна и звучит так: «У него торцы, стенки здания стеклянные? Все понял, сейчас выполню первый заход на него». При этом на видео, которое показывал президент РФ, террористов обстреливают на открытой местности - никаких зданий, тем более стеклянных, рядом нет. Так что под видом бравой российской авиации Путин продемонстрировал Стоуну двойной фейк.

Кремль бросился все отрицать и заявил, что запись Путину предоставили в Минобороны РФ и это реальная запись работы российской авиации. Стоун также отказался верить в подлог. «Путин достал телефон и показал нам это видео, а мы это сняли. Путин сказал, что это российская авиация. Зачем ему лгать?» - заявил режиссер. Правда, ни Кремль, ни Минобороны пока никак не объяснили, почему «реальная запись» совпадает с американской, что убедительно доказала исследовательская организация Conflict Intelligence Team с помощью покадрового сравнения.