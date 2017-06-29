Максим Винярский: Режим отступил под нашим давлением 1 29.06.2017, 13:48

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Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Освобождение политзаключенных-патриотов показало, что мы на правильном пути.

Об этом Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

- Вчера еще четверо политзаключенных по «делу патриотов» вышли на свободу. «Дело» разваливается буквально на глазах. Как вы прокомментируете решение властей освободить этих людей?

- Очевидно, что власть начала сдавать назад в сфабрикованном КГБ «деле патриотов». Пока

Это процесс протекает медленно и маскируется под то, что следствие якобы не нашло «убедительных доказательств», а людей освобождают под подписку о неразглашении.

Но это все – результат того, что активисты Белорусского Национального Конгресса, гражданской кампании «Европейская Беларусь», других организаций потребовали освободить этих людей и признать их политзаключенными. Эти требования четко сформулировали такие известные белорусские политики, как Николай Статкевич, Андрей Санников, Владимир Некляев – и после этого международное сообщество не могло не присоединиться к ним. Требование реабилитировать все политзаключенных в Беларуси и освободить находящихся за решеткой, например, содержится в недавней итоговой резолюции ПАСЕ по Беларуси.

Фактически режим отступил под давлением политических и общественных активистов из Беларуси и европейцев. Это сделали те, кто здесь, в нашей стране, выходил на улицы и говорил, что в Беларуси появились новые политзаключенные и власти раскручивают сфабрикованное по политическим мотивам «дело».

Освобождение большей части политзаключенных-патриотов (в СИЗО остается еще семь человек) – это отступление режима перед гражданским обществом в Беларуси и европейскими политиками.

- Что нужно делать для того, чтобы оставшиеся семь человек вышли на свободу?

- Мы убедительно доказали, что на этом этапе эффективно работает тактика давления на власти с требованием прекращения политических преследований. И это означает только одно: давление на режим надо усиливать.

Более того: если в очередной раз будет заведено уголовное дело, подобное «делу патриотов», ему надо противодействовать теми же методами, а не ждать, что все решиться своим чередом. Если бы общество просто тихо молчало, пеняя на то, что «следствие разберется» (как сделали некоторые «правозащитники»), то этих парней до сих пор бы держали под стражей и, возможно, кого-то бы уже осудили и посадили на годы. Если мы остановим давление на режим – вполне возможно, что кого-то из патриотов посадят.