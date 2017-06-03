Путин и «смердяковщина» 2 Род Дреер, The American Conservative

3.06.2017, 15:48

Россия способна высоко летать и низко падать.

Один из читателей выложил ссылку на этот очерк 2014 года авторства Костики Брадатана, в котором рассказывается о том, как можно понять Россию через великий роман Достоевского «Братья Карамазовы». В самом начале Брадатан говорит о некоем демоническом аспекте русской души, о чем-то, что невозможно объяснить рационально. Вот отрывок из его работы:

«Неожиданное решение Владимира Путина начать разделение Украины на части напомнило, должно быть, восточным европейцам не только традиционный российский экспансионизм, но и нечто другое, еще хуже. В коллективной памяти восточной Европы все еще живы эпизоды настолько свирепой и кошмарной жестокости России, что ничего общего с политикой они не иметь могут, даже с ее самыми циничными проявлениями. Независимо от того, под каким углом вы их рассматриваете — даже в контексте логики репрессий — эти действия попросту не имеют смысла; они слишком радикальны, чтобы выполнять какую-либо карательную или превентивную функцию — или служить какой-либо другой рациональной цели, если на то пошло».

Одним из таких событий был голодомор, организованный Сталиным в Украине в качестве политического наказания. Вот еще отрывок:

«По оценкам, приведенным историком Йельского университета Тимоти Снайдером в его последней книге «Кровавые земли», голод унес тогда жизни около 3,3 миллионов человек. (Около трех миллионов этнических украинцев, остальные русские, поляки, немцы и евреи.) Как это случилось? Во-первых, когда крестьяне не смогли обеспечить установленные Москвой непомерно высокие квоты на зерно, все их запасы продовольствия были конфискованы. «[Власти] искали зерно, как будто не хлеб это, а бомбы, пулеметы», — пишет Василий Гроссман, в чьей книге „Все течет" предлагается один из самых «жалостливых» отчетов об украинском голодоморе. Все съестное забрали партийные активисты и сотрудники ОГПУ (советские спецслужбы). Был изъят весь посевной фонд; была уничтожена даже уже приготовленная пища и все, что стояло на столах.

После этого людей оставили умирать самой медленной из смертей: «Деревня одна осталась — кругом пустыня и голодные в избах. И представители разные из города ездить перестали». Чтобы никто не сбежал, ОГПУ учредило блокпосты, а железнодорожные станции охранялись вооруженными солдатами. Сталина держали в курсе всего происходившего по каналам партии и ОГПУ».

Многое в России восхищает меня, как американца. Но будь я украинцем, я всеми фибрами своей души ненавидел бы Россию за это.

Другим упомянутым Брадатаном инцидентом был расстрел в Катынском лесу польских офицеров и солдат, которые были разгромлены вторгшимися нацистами и предпочли сдаться на милость Красной Армии. И убили всех до одного:

«Убийства исполнялись в индивидуальном порядке: два сотрудника НКВД держали жертву за руки, а третий стрелял ему сзади в голову. Одна жертва за раз, всего около 21 892 раз. За что они вот так убивали безоружных, беззащитных заключенных? Да просто так.

«Просто так» — вот что характеризует эти эпизоды. Они неимоверно жестоки, бессмысленны и непонятны. Они словно появились из самых темных уголков человеческой природы: сколь бы тщательно мы их не изучали, разобраться не можем».

Россияне совершали нечто подобное и в отношении самих себя. Суть ГУЛАГа и Большого террора была той же: просто так. Брадатан цитирует прокурора в конце «Братьев Карамазовых», заявляя, что характер русского человека простирается меж «двух бездн»: возвышенными идеалами и гнусной деградацией. Россия способна высоко летать и низко падать. Брадатан утверждает, что Достоевский в своем романе смог отразить всю глубину русской души через портреты братьев.

Есть неутомимый философ Иван Карамазов. А Алеша представляет высшую степень русской духовности.

Вот подробнее:

«Дмитрий Карамазов — лицо России непосредственной. Именно так говорит прокурор, который отправляет его в Сибирь. «И, однако же, тут она, наша Россеюшка, пахнет ею, слышится она, матушка!» Мы, россияне, «любители просвещения и Шиллера и в то же время мы бушуем по трактирам, — произносит он, — зло и добро в удивительнейшем смешении».

Символично, что наиболее важным персонажем является внебрачный сын Карамазова-старшего Смердяков, который отстаивает тот аспект русской души, который никто признавать не хочет. В романе он никто, хотя оказывается чрезвычайно важен благодаря своим поступкам. По словам Брадатана, ключевым здесь является то, что он творит зло ради собственного блага. «Он убивает просто так». Подробнее:

«Смердяковщина — неясная, но страшная сила, пронизывающая всю русскую историю. Ее основной принцип лаконично формулирует сам холоп: «Русский народ надо пороть-с.» Почему? Просто так. Смердяковщина разгорается особенно сильно в виде руководителей и институтов, правящих с помощью одного лишь террора; репрессии ради репрессий. Его влияние огромно, память о нем травмирует, а социальные эффекты вызывают паралич. Джозеф Конрад видит в этих смердяковских учреждениях «что-то нечеловеческое», из другого мира. Правительство царской России, опираясь на вездесущую и всемогущую тайную полицию и «присваивая себе верховную власть, чтобы мучить и убивать своих подданных подобно посланному богом бедствию, особую жестокость проявляло к тем, кому было позволено жить под сенью ее милости». И это было только начало.

Именно Сталин довел смердяковщину до совершенства. Под его управлением «Смердяков» заморил голодом миллионы украинских крестьян и убил десятки тысяч польских военнопленных. В Сибири он построил обширную сеть лагерей и тюрем, в которых значительная часть населения России превратилась в рабов. И все это без особых причин — просто так. Александр Солженицын в своем произведении «Архипелаг ГУЛАГ» задокументировал это во всех ужасающих деталях. Большой террор, организованный и осуществленный Сталиным с помощью НКВД в конце 1930-х годов, является, пожалуй, наиболее ярким примером смердяковщины в России 20 века. В течение нескольких лет без каких-либо рациональных причин была уничтожена художественная, научная, политическая и военная элита страны. Многие из лучших писателей, ученых, инженеров и генералов получил пулю в голову».

Брадатан переходит к тому, что Путина необходимо понимать как одно из проявлений смердяковщины — не сталинского уровня, но все же. Целиком его работу прочитать можно здесь.

Я обращаюсь к читателям, обладающим знаниями о России и/или русской литературе, с просьбой прокомментировать данный очерк. Я считаю его занятным и хочу услышать, что думаете о нем вы. С моей токи зрения, самым интересным аспектом произведения является его главное утверждение о том, что величие России и ее злодейство — это две части одного органического единства. Брадатан цитирует следующий отрывок из речи прокурора в «Братьях Карамазовых»:

«Две бездны, две бездны, господа, в один и тот же момент — без того […] существование наше неполно».

Можно сказать, этот образ двух переплетающихся пропастей и есть картина самой России. Самое низменное и высокое, самое подлое и благородное, богохульство и святость, абсолютный цинизм и возвышенный идеализм — здесь встречается все.

Род Дреер, The American Conservative (перевод – inosmi.ru)