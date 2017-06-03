Cегодня - 154 годовщина битвы под Миловидами 4 3.06.2017, 17:06

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Белорусские повстанцы одержали знаменательную победу над российскими оккупантами.

Утром (около 10:30) 22 мая (3 июня) 1863 года к лагерю подошли российские войска, численностью в 3 роты пехоты, и конный отряд в 30 всадников с 2 орудиями, под командованием подполковника Булгарина, вышедшие днем ранее из Несвижа.

Лагерь был хорошо укреплен, так как находился в густом лесу и был также окружен импровезированными баррикадами из сваленных или спиленных деревьев.

Ленкевич собрался атаковать российские войска, но был вынужден отступить, так как русские открыли огонь картечью из пушек, по лесному массиву, и любая атака обернулась бы значительными потерями. Все силы Ленкевича отступили в лес используя деревья как прикрытие. Произведя несколько залпов из орудий русский отряд начал наступление вглубь леса, но солдаты шли по болотистой и не расчищенной лесной местности, и несли потери от пуль повстанцев, и по этому проведя три атаки, которые были отбиты повстанцами, около 15:00 регулярные войска отошли на километр от повстанческого лагеря и остановились, решив дождаться подкрепления в 10 рот пехоты из Слонима.

Повстанцы закрепили оборону в лагере и, когда между 17:00 и 20:30 российские войска попытались вместе с 2 ротами подкрепления и поддержкой орудий повторить атаку, повстанцы легко её отбили и заставили неприятеля отступить в Миловиды находящиеся в 5 километрах от лагеря.