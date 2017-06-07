В Беларуси готовят новые поборы с граждан? 25 7.06.2017, 8:49

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ФСЗН опять пытается давить на жалость.

Правда ли, что «пенсии и пособия опустошили госкарман», как определяется государственная политика в отношении ФЗСН в заголовке tut.by? Дело в том, что отчеты о расходах Фонда, вынуждает усомниться в том, что госкарман опустошили одни только пенсии и пособия, пишет сайт «Наше мнение».

Эксперт сайта «Наше мнение» Андрей Сидорук в ноябре 2016 года представил мини-исследование (см. «Почему ФСЗН не хватает денег») на основании данных Фонда за 2010-2015 годы, иллюстрирующее, что его непрофильные расходы растут быстрей, чем расходы на пенсии и пособия. Речь идет о расходах на санаторно-курортное лечение, на профсоюзный спорт и на администрирование фонда. Темпы роста этих «непрямых» расходов существенно превышают темпы роста расходов на пенсии и пособия. Причем темпы эти ускорились именно с образованием дефицита в бюджете Фонда (до 2012 года ФСЗН работал с профицитом).

Исполнение бюджета Фонда за 2016 г только подтверждает эти тенденции. Расходы на выплату пенсий в 2016 г возросли на 5%, в то время как суммарные расходы на профсоюзный спорт и санаторное лечение – на 14%. При этом эти непрофильные расходы составили почти две трети дефицита Фонда за год. Роста расходов на администрирование Фонда составил 9%, что тоже выше роста расходов на пенсии. Можно лишь повторить рекомендацию, которая уже неоднократно высказывалась в публикациях на сайте «Наше мнение»: подумать над обоснованностью определенных статей расходов Фонда или хотя бы над тем, как не наращивать расходы по непрофильным статьям быстрей, чем по основным.

Всевозможные алармистские заявления типа «дефицит! дефицит!» очень удобны в аспекте изобретения новых способов пополнения доходов Фонда и снижения расходов по основным статьям. Так, например, декрет №3 придуман для решения первой части задачи, а повышение пенсионного возраста – для второй. Кроме того, эти заявления удобны для отвлечение внимания от проблемы рационального использования средств ФСЗН.

Понятно, что административные расходы не должны расти быстрее, чем доходная часть бюджета Фонда, и в принципе опережать рост средней зарплаты по стране. Что же касается расходов на курортно-санаторное лечение, то они, вообще говоря, не расти а постоянно сокращаться. В частности, потому, что белорусские санатории и курорты имеют самостоятельные статьи доходов, а расценки на отдых и лечение в них выше, чем на курортах Турции и Египта. Согласно ли наше стареющее население оплачивать путевку, которая достается раз в 5-10 лет, за счет двух лишних лет работы?