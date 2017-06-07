Как сделать отпуск максимально выгодным для семейного бюджета 7.06.2017, 9:16

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Фото: Ap

Что должен знать об отпуске каждый белорус.

В начале сезона отпусков tut.by подготовил юридическую «шпаргалку» с ответами на простые вопросы о летнем отдыхе.

Как долго может длиться отпуск?

По закону трудовой отпуск делится на основной, который положен всем, и дополнительный. Стандартная продолжительность основного отпуска — 24 календарных дня. Это обязательно для всех нанимателей. Однако отдельным категориям работников и представителям некоторых профессий полагается более продолжительный отпуск.

— Например, это касается педагогических работников, работников профессиональных аварийно-спасательных служб, несовершеннолетних работников, работников-инвалидов. Список тех, кому положен такой отпуск, можно посмотреть в постановлении Совмина от 24.01.2008 N 100 «О предоставлении отпуска продолжительностью более 24 календарных дней». Отпуск для некоторых работников (например, 28-дневный для госслужащих) устанавливается специальными актами, — объясняет юрист корпоративной практики адвокатского бюро REVERA Светлана Морозова.

За что полагается дополнительный трудовой отпуск?

Дополнительные трудовые отпуска предусмотрены в следующих случаях:

поощрительный отпуск от 1 до 5 календарных дней (по соглашению с нанимателем) за контрактную форму найма дается работникам, с которыми заключен трудовой контракт;

при ненормированном рабочем дне работнику полагается «бонус» в виде дополнительного отпуска до 7 календарных дней;

за продолжительный стаж работы дается отпуск не более 3 календарных дней, в случае, если это предусматривают внутренние правила компании;

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда (продолжительность отпуска в таком случае зависит от степени вредности или опасности условий труда, которая устанавливается по результатам аттестации);

с особыми условиями работы в отношении работников, занятых на подземных горных работах в шахтах, открытых горных работах, работах на поверхности рудников шахт, транспортировке и рудоподготовке, обогащении полезных ископаемых; работников, занятых на строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений; авиационный персонал гражданской авиации и другие.

На сколько частей я могу разделить свой отпуск?

— Так как основная цель отпуска — дать работнику отдохнуть, законодательство исходит из того, что он должен быть непрерывным, — говорит Светлана Морозова. — По Трудовому кодексу отпуск можно разделить на две части (ч. 1 ст. 174 ТК). По коллективному договору или соглашению он может быть разделен на три и более частей. При этом хотя бы одна из них должна быть не менее 14 календарных дней.

Юрист отмечает, что разделить трудовой отпуск можно только по обоюдному согласию. Это значит, что начальство вполне законно может отказать в этом, а работник, в свою очередь, отклонить предложение нанимателя использовать отпуск по частям.

Могут ли мне запретить идти в отпуск тогда, когда я захочу?

Могут, если это препятствует нормальной деятельности компании и праву на отпуск других работников.

— Например, если в летний отпуск одновременно собираются уйти все работники одного отдела, наниматель вправе планировать очередность отпусков с учетом интересов компании, — объясняет Светлана Морозова.

При составлении графика отпусков в первую очередь наниматель обязан учитывать мнение следующих работников, которым, как правило, отпуск дают летом либо в любое удобное для них время:

моложе 18 лет;

женщин с двумя и более детьми до 14 лет, с ребенком-инвалидом до 18 лет;

участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

доноров крови и ее компонентов, награжденным нагрудными знаками отличия Минздрава

Героев Беларуси, Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы;

в других случаях, предусмотренных коллективным или трудовым договором.

Кроме того, некоторым работникам наниматель обязан предоставить трудовой отпуск в определенный период. Например, работающим по совместительству — одновременно с трудовым отпуском по основной работе, учителям — в летнее время, работающим женам или мужьям военнослужащих — одновременно с отпуском их супругов.

График, который определяет время и очередность трудовых отпусков в компании, наниматель должен составить не позднее 5 января на календарный год вперед (часть 1 ст. 168 ТК).

Как начисляются отпускные и от чего зависит их размер?

Прежде всего, важно понимать, что отпускные по своей сути — это не заработная плата, — говорит юрист REVERA. — Заработная плата — это вознаграждение за труд. На время отпуска (то есть когда работник не выполняет свою трудовую функцию), за ним сохраняется средний заработок. Он считается исходя из зарплаты, начисленной за 12 календарных месяцев перед началом отпуска. Премии, надбавки и доплаты также идут в расчет.

Размер отпускных зависит от двух факторов: размера зарплаты за 12 месяцев, предшествующих отпуску, а также продолжительности отпуска. Выплатить отпускные работодатель должен не позднее чем за два дня до начала отпуска, если с работником заключен трудовой договор, и не позднее чем за один день до начала отпуска, если с работником заключен трудовой контракт.

Например, работник идет в отпуск в июле 2017 года. Средний заработок будет высчитываться за период с июля 2016 по июнь 2017 года. Предположим, что среднемесячный заработок за этот период составил 594 рублей (с учетом премий и выплат).

Чтобы определить сумму компенсации, нужно:

1) Определить среднедневной заработок работника. Для этого делим среднемесячный заработок на среднемесячное число календарных дней за 5 лет — 29,7 (такая цифра определена законодательством). Итог: 594/29,7 = 20 рублей. Таков среднедневной заработок, который принимается к расчету для выплаты отпускных.

2) Среднедневной заработок умножаем на число дней отпуска (например, 25). Получаем сумму отпускных в размере 500 рублей.

Почему после отпуска у меня такая маленькая зарплата?

Допустим, сотрудник вышел из отпуска в середине мая. В трудовом договоре прописано, что зарплата выплачивается 10 числа следующего месяца. Получается, что в мае он отработает только половину положенной нормы и, соответственно, получит 10 июня пропорционально уменьшенную зарплату.

Схожая ситуация будет и при сдельной оплате труда: логично, что за половину дней календарного месяца практически невозможно произвести тот же объем продукции, что и за полный месяц.

— Единственная ситуация, при которой сотрудник получит ту же зарплату, что и до ухода в отпуск — если период отпуска полностью совпадает с календарным месяцем (например, если он ушел в отпуск 1 мая и вышел на работу 1 июня). Однако и в такой ситуации есть свой минус: конкретно в этом случае сотрудник не будет получать никаких зарплатных выплат практически полтора месяца — до 10 июля. Это происходит, потому что 10 июня ему никаких выплат за предыдущий месяц (май) не полагается, так как он уже получил отпускные, то есть свой средний заработок, — объясняет Светлана Морозова.

Могу ли я перенести отпуск на следующий год, если не хочу отдыхать в этом?

Каждый год сотрудник должен использовать не менее 14 дней отпуска. Оставшуюся часть можно перенести, но лишь в исключительных случаях, «когда предоставление полного трудового отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальной деятельности организации, ИП» (ч. 2, 3 ст. 170 ТК).

Перенос допускается только с согласия сотрудника. По желанию работник может присоединить переносимую часть к отпуску в следующем году либо же взять его отдельно.

Перенос отпуска запрещен для работников моложе 18 лет и работников с правом на дополнительные отпуска за работу в вредных/опасных условиях труда и за особый характер работы.

Можно ли получить компенсацию за неиспользованный отпуск?

— Можно. Для замены отпуска денежной компенсацией не нужны особые причины. С другой стороны, это возможно только в случае согласия обеих сторон. Поэтому компания имеет право по внутренним правилам запретить денежную компенсацию. Это не противоречит законодательству и не ухудшает положение работников, так как замена части отпуска на деньги — право, а не обязанность нанимателя, — говорит юрист.

Однако в некоторых случаях замена отпуска денежной компенсацией запрещена:

заменить деньгами можно только часть отпуска, работник должен использовать для отдыха не менее 21 календарного дня отпуска (то есть, если у сотрудника стандартный 24-дневный отпуск, то получить компенсацию он может лишь за три дня);

невозможна денежная компенсация за отпуск, предоставляемый авансом (то есть работник должен отработать период, равный по продолжительности рабочему году, за вычетом периода отпуска, на который он имеет право);

работник не должен относиться к категории лиц, для которых действует запрет на замену отпуска денежной компенсацией; к ним относятся беременные женщины, инвалиды I, II, III группы, несовершеннолетние работники, работники зон радиоактивного загрязнения, а также работники, занятые на работе с вредными/опасными условиями труда и за особый характер работы;

компенсация возможна по соглашению между работником и нанимателем.

Размер компенсации рассчитывается по тем же правилам, что и средний заработок за время трудового отпуска: число оставшихся дней отпуска, которые работник желает заменить денежной компенсацией, умножается на средний дневной заработок.