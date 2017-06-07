Максим Филиппович: На кресло Геннадия Давыдько не претендую 7.06.2017, 13:15

Максим Филиппович

Фото: «Радыё Свабода»

Знаменитый гомельский блогер посоветовал милиции расслабиться.

Гомельский блогер Максим Филиппович обратился в городской Следственный комитет с просьбой разобраться в очередном обвинения его в «незаконном распространении информационных сообщений». Об этом блогер рассказал в интервью «Радыё Свабода».

- Меня вызвал участковый Советского РОВД Дмитрий Акулич, показал рапорт подполковника милиции Дроздова на имя заместителя начальника УВД Гомельского облисполкома Виталия Котченко, который является одновременно и начальником управления идеологической работы и кадрового обеспечения, и заявил, что увидел в моих действиях административное нарушение. Ну и составил протокол за «незаконное распространение информационного сообщения» - по части 2 статьи 22.9 КоАП.

Видимо, милиции показалось мало того, что меня судили четыре раза за стримы с акций протеста «нетунеядцев» в Гомеле, Бресте, Молодечно, Пинске и я уже отсидел 30 суток. Сейчас решились штрафовать, так как по упомянутой статье суд может сразу «впаять» мне 1150 рублей штрафа.

- Раньше вы ездили и в Брест, и в Молодечно, снимали видео, иногда выступали на собраниях. А на этот раз что такое сделали, что в милиции снова составили протокол?

- Я же блогер, снимаю видео, иногда комментирую и выставляю на YouTube. Вот и вся моя «вина». Как я понял из рапорта подполковника милиции Дроздова, который переслали в Советский РОВД по распоряжению заместителя начальника УВД Виталия Котченко, на этот раз меня обвинили в «подмене государственных СМИ».

- Как вы, бывший водитель с небольшой видеокамерой, подменили собой государственные СМИ?

- Да так милиция утверждает. В рапорте подполковника Дроздова говорится, что проводился мониторинг интернета. Обнаружили мои публикации на видеохостинге YouTube, размещенные со 2 по 22 мая, канал «Гарантий нет». Подсчитали, что у канала - 24320 подписчиков. Общее количество просмотров видеоконтента составляет 5 300 380. Видеороликов - 252.

Читаю в рапорте, контент «состоит из видеоматериалов о судебных процессах над активистами и журналистами-фрилансерами Гомельского региона». Пишут также, что я регулярно провожу «стримы», в которых делюсь своими мыслями по поводу «процессов и событий в Республике Беларусь». Упомянуты названия моих 17 видеороликов. И больше всего просмотров (свыше 30 тысяч) собрал видеоролик «Белорусское телевидение - гении пера».

И вывод сделан такой, что хоть стой хоть падай: «С учетом роста популярности своего канала Максим Филиппович фактически подменяет собой государственные СМИ, в том числе и в формировании общественного мнения среди граждан Республики Беларусь».

- Почетная оценка. Похоже, «подсидели» главу государственной телекомпании, и не только его?

- Да пусть не переживают: я на кресло Геннадия Давыдько не претендую. Комментарии делаю, сидя у себя дома на балконе. А вот почему мои видеоролики люди смотрят больше, чем передачи официального телевидения, здесь действительно есть государственная проблема. Пусть в этом разбираются те, кому положено. Только зачем меня трогать? Похоже, хотят показательно прижать, чтобы и никто другой не открывал рот - занавес информационный возводят.

- Чем сейчас занят блоггер Филиппович?

- Регулярно хожу «в народ», делаю снимки, дабы не потерять связь с реальной жизнью. Недавно был в ОАО «Милкавита», где исчезли 500 тонн молока, и администрация «повесила» недостачу на 205 работников молочного цеха.

- Вы, когда вышли из изолятора после одной из очередных отсидок, то заявили о мечте приобрести домик в деревне и заниматься с семьей огородничеством. Удалось найти что-то подходящее?

- Пока не удалось. Сейчас отдыхаем с семьей в деревне у моей мамы. Присматриваюсь к деревенской работе. Чувствую, что имею тягу к выращиванию помидоров. Но это все равно на втором плане - после снятия видео.