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Данкверт запретил ввоз продукции «Данон-Шклов» в РФ

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  • 7.06.2017, 20:24
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Россельхознадзор забраковал сметану и молоко шкловского предприятия.

В ходе контроля и учета продукции, поступающей из Беларусь, в ППУ «Красная Горка» Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям запрещен ввоз сметаны и молока питьевого пастеризованного, выработанных СООО «Данон Шклов».

Как сообщила «Ежедневнику» помощник руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Светлана Земченкова, продукция общим весом более 16 тонн перевозилась в г. Москву в сопровождении ветеринарных сертификатов BY №06-00264457 и BY№06-21006106 от 05.06.2017, выданных Государственной Ветеринарной службой Беларуси.

При досмотре доступной части груза специалисты надзорного органа выяснили, что в грузовом отсеке автотранспортного средства помимо молока питьевого пастеризованного, м.д.ж. 2.5 %, заявленного в имевшемся ветеринарном сертификате, также перевозилось не указанное в предоставленном документе молоко питьевое пастеризованное, м.д.ж. 3.2%.

Таким образом, поскольку на часть груза фактически отсутствовали необходимые ветеринарные сопроводительные документы, было принято решение вернуть продукцию отправителю.


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