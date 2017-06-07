Раздраженный Путин 5 7.06.2017, 21:00

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Такое поведение может навредить правителю РФ.

Когда российский президент Владимир Путин пригласил журналистку NBC Мегин Келли задать ему вопросы прямо на сцене проходящего здесь помпезного форума, он наверное думал, что ему будет проще, чем Дональду Трампу, вступившему в конфронтацию с Келли во время предвыборной кампании 2016 года. Но не вышло, пишет журналист Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Post (перевод - inosmi.ru).

Путин своим появлением на Петербургском международном экономическом форуме хотел продемонстрировать роль России в глобальной экономике. Со своим заранее подготовленным выступлением он выглядел как радушный, спокойный и общительный коммивояжер, выступающий в интересах своей страны. Но затем начался разговор с Келли, в котором были острые вопросы о хакерском скандале, о Сирии и об Украине. В этот момент Путин стал более агрессивным, язвительным и обиженным.

Наверное, русским понравилось его боевитое выступление. Это неотъемлемая часть его фирменного стиля, а Путин несомненно популярен у себя в стране. Но события того дня показали, как утверждения о российском вмешательстве в дела других стран, вроде бы доказывающие возрождение силы и влияния России, могут помешать попыткам Путина привлечь в страну как можно больше иностранных инвестиций и укрепить международные позиции Москвы.

За свою резкость Путину приходится расплачиваться. Например, сегодня наверняка меньше шансов на снятие экономических санкций, чем на прошлогоднем форуме в Санкт-Петербурге. Руководители американских корпораций, имеющие деловые интересы в России, «сидят с опущенными головами», отметил работающий в этой стране ведущий американский бизнесмен. «Трудно привлекать новые инвестиции в страну, когда в политической ситуации в России так много неопределенности», — сказал он.

Келли резко и неоднократно задавала Путину вопросы о хакерских атаках и на другие скандальные темы. Он отвечал несколько обиженно, в том числе сделал выпад в сторону «истеричных критиков», предложив дать им какую-нибудь таблетку. В другой момент президент сказал, что американские СМИ должны прекратить праздную болтовню о России, которая вредит дипломатии.

Этот форум стал дорогостоящей попыткой изменить имидж России и представить ее в ином свете. Проводился он по образу и подобию Давоса, с дискуссиями и дебатами, в которых принимали участие сотни банкиров и руководителей бизнеса. На сей раз официальной темой форума стал поиск «нового баланса», поскольку глобальный экономический вес России увеличивается, а вес США как будто снижается. Многие технические проекты, разрекламированные на форуме, были весьма привлекательны.

Темы дискуссий передавали амбициозный настрой мероприятия. «Макроэкономическая политика — от стабилизации к росту», «Европейская и евразийская интеграция; перспективы сопряжения» и даже самое невероятное на фоне недавних допинговых скандалов: «Спорт — пространство доверия».

Россияне, с которыми я беседовал в Санкт-Петербурге и Москве, откровенно говорили о том, что России предстоит пройти еще очень долгий путь.

«Институты недостаточно развиты, — сказал профессор политологии и бывший государственный чиновник Андраник Мигранян. — Это очень персонифицированная система, в которой Путин ощущает необходимость осуществлять руководство вручную». Кроме того, Россия по-прежнему очень сильно зависит от экспорта энергоресурсов, хотя Путин в своем выступлении в пятницу заявил, что экспортная доля других отраслей постепенно увеличивается.

Коррупция также остается серьезной проблемой, несмотря на идущие здесь разговоры о росте независимости и самостоятельности правовых институтов. Директор российского Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов поднял этот вопрос в ходе состоявшейся на этой неделе беседы в Москве. «Я соглашусь с тем, что институты слабы», и что контракты часто уходят к тем, кто «соблюдает правила игры», — сказал он. По его словам, проблема заключается в том, что в 1991 году Россия «провозгласила капитализм без власти закона».

Тем не менее, отметил Караганов, в этой системе есть невероятные выгоды для путинской администрации: «Эта коррупция дает возможность править, не применяя жестокую силу. Если ты знаешь, что многие твои люди на местах коррумпированы, ты можешь заставить их подчиняться. Но это не способствует развитию».

По сути дела в этом и заключается проблема Путина. Жесткий, на грани деспотии стиль руководства российского президента определенно помогает ему управлять Россией. Но он также препятствует его стремлению сделать Россию более передовым и процветающим государством как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Проведя на сцене почти три часа, Путин ни разу не выступил с реальной критикой в адрес Трампа. Он вторил высказываниям Трампа о том, что хакерский скандал раздули сторонники Хиллари Клинтон, чтобы хоть как-то оправдать ее поражение.

Касаясь прозвучавшего на этой неделе заявления Трампа о том, что Соединенные Штаты выйдут из Парижского соглашения по изменениям климата (Россия его поддерживает), Путин сказал: «Я не стал бы сейчас судить президента Трампа». И еще одно. После сегодняшнего дня оба лидера наверняка будут с опаской относиться к вопросам Келли.