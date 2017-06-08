Экономист из-под Шклова: Ребята, может дело не в инвестициях и «модернизации»? 5 8.06.2017, 10:01

Эксперт прокомментировал намерение властей вложить огромные деньги в развитие Оршанского района.

Весной Александр Лукашенко поставил в отношении региона грандиозные планы. В частности, в послании «народу и парламенту» он потребовал: «Населенные пункты Барань, Болбасово, Орша должны быть подняты из руин и пепла». После этого руководители правительства регулярно расказывают, как в ближайшее время изменится Оршанский район.

Своим мнением по поводу происходящего «Салідарнасць» попросила поделиться кандидата экономических наук Петра Мигурского, проживающего в соседнем Шкловском районе.

– Петр Степанович, что, действительно, – Барань, Болбасово, Орша оказались в руинах и пепле, как заявил глава государства?

– Я бы так не сказал. На самом деле ситуация там такая же, как и во многих других населенных пунктах. Орша – город, довольно насыщенный промышленными предприятиями, но вот с работой и зарплатой там плохо. Видимо, президент как человек, родившийся в этом регионе, не мог не обратить на это внимания.

Оршанцы должны быть благодарны произошедшему: сейчас в район пойдут миллионы рублей, и, естественно, это положительно скажется на благосостоянии района.

– Глава Витебского облисполкома Николай Шерстнев сказал, что Оршанский район должен удвоить все показатели сельхозпроизводства, и сообщил о планах по строительству новых животноводческих ферм. Вы, как бывший председатель колхоза, как считаете – правильная задача поставлена?

– Задачу по улучшению показателей нельзя не приветствовать. Но вопрос: какой ценой это будет сделано? Смущает, что заявляют о валовых показателях, но не говорят о росте прибыли – а именно это позволило бы констатировать положительные сдвиги.

Вот мы гордимся огромными объемами экспорта сельхозпродукции. Но какой ценой они даются стране? На самом деле у нас нет объективной информации на этот счет. В последний раз я встречал открытые данные по экспорту молока в 2009 году: и экспорт тогда принес Беларуси убытки.

Да, выигрывают конкретные субъекты хозяйствования – «Бабушкина крынка», «Савушкин продукт» – но ведь это переработчики, они находятся на острие большой производственной цепочки.

Как в себестоимости молока учитываются вложенные инвестиции? Очевидно же, что результаты, которые показывает наше сельское хозяйство, не соотвествуют оказанным объемам государственной помощи.

Те же крупнотоварные фермы очень сложно встраиваются в рыночный механизм. Вообще для Беларуси характерная проблема отношения государства к частнику, из-за чего в различных отраслях наблюдается неэффективность.

– Недавно на совещании у Александра Лукашенко обсуждалось создание на базе Оршанского района сельскохозяйственного холдинга...

– Давайте посмотрим в этой связи на самое крупное предприятие на территории соседнего Шкловского района – ОАО «Александрийское». Смотрите что происходит. Нам говорят: среди сельскохозяйственных предприятий «Александрийское» входит в лидеры по объемам прибыли в стране. В тоже время я узнаю, что это предприятие ежемесячно должно выплачивать по кредитам 18 миллиардов «старых» рублей…

При создании искусственных организаций присутствует целый комплекс негатива. И у меня всегда возникает вопрос: а почему эти колхозы, которые пытаются объединить, не могут сами по себе хорошо работать?

В Оршанском районе есть СПК «Лариновка», которое по показателю надоя молока с коровы входит в пятерку лидеров в стране. В чем его уникальность? Они всего этого достигают на старом оборудовании. Так почему другие хозяйства в районе не ориентируются на то, как работают на этом предприятии? Ребята, посмотрите, оцените. Может дело в не миллиардных инвестициях и модернизации, а в низком уровне хозяйствования?

Такое ощущение, что в этом некому разбираться. Считаю, сложная ситуация в районе порождена в целом низким уровнем хозяйствования. В Оршанском районе постоянно меняются руководители – на моей памяти Пеньковский уже пятый председатель райисполкома. И с чего началась его работа? Вломились в его дом. Разве это работает на имидж руководителя? Многие ли в районе после этого захотят слушать нового председателя и выполнять его команды?

– Минэкономики предлагает вернуться к вопросу создания в Оршанском районе льняного холдинга. Как относитесь к этой идее?

– Я читал разные мнения на этот счет. Но вообще хочу сказать, что любой холдинг – это убытки для государства: в отношениях между участниками холдинга теряется налоговая составляющая.

В целом же ситуация в льняной отрасли удивляет. В России это по-прежнему выгодная культура, а у нас, несмотря на вложенные в модернизацию деньги, – нет. Мы слышим, что проблема в отсуствии хороших сортов, из-за чего волокно получается плохого качества. Ребята, а в России где взяли эти хорошие сорта? Почему у нас за 25 лет их не вывели?

Столько денег вкладывается в отрасль, а случается элементарный недосев культуры. Как бы мы плохо не отзывались о государственной собственности, но ведь она управляема: как такое можно допускать и почему за это жестко не спрашивают?

Можно констатировать только одно: эффективность управления в льняной отрасли весьма невысока.

…Подытоживая, можно предположить, что в Оршанский район будут брошены огромные средства. Любые инвестиции хороши тем, что создаются новые рабочие места. Но я бы не стал заключать пари, что они дадут сногсшибательный эффект.