Мурада Амриева выдали России 15 9.06.2017, 7:47

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Мурад Амриев

Бойца ММА из Добруша вывозили два эскорта с тонированными стеклами.

Корреспондент «Радыё Свабода» в Добруше, который следил за делом Мурада Амриева, передал, что вчера около 9 вечера от здания РОВД в Добруше выехали два автомобильных эскорта: 5 тонированных машин, которые двинулись в сторону белорусско-российской границы.

Как сообщила белорусский адвокат Мурада Амриева Анна Павлюк со ссылкой на руководителя РОВД Добрушского района, Мурада повезли в Россию.

Ранее в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома «Радыё Свабода» сообщили, что сотрудники отдела по миграции и гражданству оформляют документы на «принудительную высылку» Амриева.

Машины эскорта, которые вывозили Амриева, пытались преследовать журналисты и адвокаты. Как рассказал «Новой газете» адвокат Амриева Петр Заикин, от РОВД выехали две колонны по три машины, одна из которых «была обманкой».

«Одна колонна движется к границе, мы ее обогнали. Вторую колону мы не видим, может, она ушла далеко вперед», — добавил он.

Сотрудники белорусской милиции не позволили Амриеву написать ходатайство об убежище.

Гражданина России, бойца ММА (боев без правил) Мурада Амриева объявили в розыск в начале 2017 года. 4 июня задержали в Брянске. 6 июня его отпустили, а ночью с 7 на 8 июня он был задержан на белорусско-украинской границе. После его доставили в РОВД Добруше.

Согласно мнению российского адвоката Амриева Петра Заикина, депортация может угрожать жизни чеченского спортсмена.

«Выдача Амриева чеченским полицейским может для него закончиться очень трагично в буквальном смысле - это вопрос жизни и смерти».

Родители Амриева записали видеообращение с просьбой к властям Беларуси с просьбой не выдавать сына России.

Когда чемпион мира по ММА Мурад Амриев еще находился в ОВД в Добруше, телеканал «Дождь» поговорил с ним через стекло в здании отделения.

«Мне не дают право на адвоката , мне не дают право! Мне ничего не дают права сделать! Ко мне никого не впускают! Я хочу получить политическое убежище здесь. А они не дают мне возможности, понимаешь? Меня все игнорируют здесь! Не слушают меня вообще! Скажите всем вышестоящим, что они совместно работают. Никто не слушает, ни начальник, никто не слушает меня. Мне телефонный звонок не дают сделать. Никакого права! 24 часа я здесь нахожусь , никто ничего не дает сделать!», — прокричал Амриев корреспонденту телеканала.