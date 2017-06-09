Протесты «тунеядцев» поставили власть на уши 17 9.06.2017, 12:56

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Осенью, когда граждане вернутся из отпусков и увидят скачок цен, будет вторая серия.

Когда-то, когда Беларусь была «социально ориентированным государством», каждый уважающий себя бюрократ считал себя обязанным в любом публичном выступлении упомянуть «заботу о людях». Где-то в 2000-е ненаправленная и анонимная «забота» в чиновничьей риторике постепенно стала сменяться «решением проблем людей» - лампочку на площадке вкрутить, лавочку у подъезда покрасить. Наконец, в начале 2010-х социальную ориентацию стали, как это принято у крепких хозяйственников, «упорядочивать и улучшать» - пока не доулучшались до декрета N3. 30 мая на президиуме Совмина оформилась новая тенденция социальной политики - все у нас чики-пуки, всюду рост и позитив, только с доходами и рабочими местами как-то не ладится, пишет «Белгазета».

Премьер-министр Андрей Кобяков результативность работы подчиненных оценивает осторожно и обтекаемо: «Мы несколько месяцев традиционно ежемесячно подводим итоги, намечаем меры и, в общем-то, определенную результативность имеем. Хотя надо стараться больше». По-видимому, Кобяков хорошо знает своих подчиненных, раз так мягко и интеллигентно подталкивает их к более интенсивному исполнению должностных обязанностей - мол, нужно больше стараться.

Седьмой элемент

правительству предстоит сейчас делать то, что у него получается не слишком убедительно - излучать статистический позитив. Премьер не обманул наши ожидания: «Имеем данные за I квартал по внешней торговле, производительности труда, прямым иностранным инвестициям (ПИИ), финансовым показателям, зарплате. Динамика по всем этим показателям положительная. В целом за квартал из 7 важнейших параметров развития выполнены 6».

Справка «БелГазеты». Объем ВВП Беларуси в январе-апреле 2017г. составил в сопоставимых ценах 100,5% к уровню января-апреля 2016г. Инфляция удерживается в прогнозных рамках: потребительские цены за апрель выросли на 0,7%, за 4 месяца - на 2,4%. Экспорт увеличился на 20,7%, достигнуто положительное сальдо в размере $192 млн. (1,6% ВВП). ПИИ на чистой основе составили $814 млн. при задании $430 млн.

Седьмой, так и не выполненный показатель, как вы, наверное, уже догадались, уважаемые читатели, связан с содержимым ваших кошельков. К чести Андрея Владимировича, он не стал скрывать или забалтывать проблему: «Не выполнен только один показатель - по реальным располагаемым денежным доходам населения - 97,8% к уровню прошлого года. При этом реальная зарплата за квартал по сравнению с I кварталом 2016г. увеличилась на 1%. Этот прирост зарплаты полностью обеспечен приростом производительности труда».

Белорусская бюрократическая традиция требует объяснять провал госуправленцев исключительно объективными обстоятельствами, поэтому премьер уточнил: «Отставание показателей по доходам населения кроется прежде всего в снижении доходов на кредитно-депозитном рынке из-за снижения ставок по депозитам». Не будем оспаривать этот тезис, просто отметим, что в кои-то веки глава правительства обратил внимание на очевидное, проявив своеобразное аппаратное мужество.

Где все эти люди?

В контексте обсуждения проблем регионального развития на президиуме Совмина прозвучало еще одно актуальное признание: «Проблемы эффективной занятости не решены. На рынке труда сохраняются дисбалансы. Только в апреле этого года на 7,6 тыс. человек уволено больше, чем принято на работу. За 2016г. из наблюдаемой экономики (без учета выбывших по естественным причинам - выход на пенсию, умершие) выбыло более 35 тыс. человек. В начале апреля я поручал губернаторам детально на уровне районов разобраться в этом вопросе, установить конкретные причины, оказывающие влияние на снижение занятых в регионе. К сожалению, судя по имеющейся у меня информации, на местах так и не разобрались, где эти люди. Нет глубокого погружения в эту проблему».

То есть с рынком труда та же беда, что и с кошельками граждан. «Где эти люди?» - это уже не социальная ориентация, а социальная дезориентация. Ответ на этот вопрос - первый шаг к пониманию причин провала «декрета о тунеядцах» и прочих конфузов последних лет. И не нужно занимать пост в правительстве, чтобы предположить, что «эти люди» либо мигрировали туда, где есть работа и деньги, либо трудятся в теневой экономике, либо бесследно растворились в «заботе о человеке простого труда» и «решении конкретных проблем».

Верный путь в два этапа

Параллельно Кобякову 30 мая тему занятости подняла министр труда и соцзащиты Ирина Костевич: «Что касается занятых в экономике, то за 4 месяца наблюдается сокращение. Но как позитивный момент хотела бы отметить, что сегодня происходит замедление тенденции сокращения количества занятых... Рынок труда постепенно стабилизируется».

«Замедление тенденции сокращения количества занятых в экономике» (ЗТСКЗЭ) - это эвфемизм вполне в духе нынешнего состава Совмина, даже покруче кобяковской «динамики возврата на траекторию экономического роста» (ДВТЭР). Со слов Костевич получается, что позитива у нас ровно два: 1) ЗТСКЗЭ - занятых в экономике все меньше, однако их количество сокращается уже не так шустро, как прежде; 2) рост зарплаты (на фоне отмеченного премьером сокращения реальных денежных доходов), бонусом - ожидание обещанных 500 у.е.: «Что касается выполнения задачи по достижению в декабре 2017г. зарплаты в BYN1000, то, бесспорно, все регионы поступательно идут к ее решению».

На следующий день, отвечая на совместном заседании «палат нацсобрания» на вопрос «депутата» Ольги Политико, Костевич обрисовала стратегию правительства по введению страхования по безработице: «Мы планировали идти в два этапа. Первый - оказание поддержки тем, кто попал в трудную ситуацию по причине оптимизации численности и сокращения работников. Второй - по внедрению собственно страхования… Мы работаем над этими вопросами, совершенствуем подходы». При этом, по словам министра, пособие по безработице (BYN23,4 в Минске на апрель 2017г.) увеличивать не планируется.

Справка «БелГазеты». По оценке Минтруда и соцзащиты, за I квартал 2017г. создано более 15 тыс. новых рабочих мест, 56% из них - на новых предприятиях. По данным Нацстата, в экономике в апреле было занято 4366,7 тыс. человек. Численность зарегистрированных безработных на конец апреля составила 39,8 тыс., уровень зарегистрированной безработицы - 0,9% от численности рабочей силы. Номинальная начисленная средняя зарплата работников за апрель оценивается в BYN776,7, рабочих и служащих - BYN777.

Средний класс по триста баксов

Обсуждать среднюю зарплату (от которой предстоит еще много чего отминусовать, чтобы выйти на реальные BYN350-400) или обещанные к концу 2017г. 500 у.е. уже не хочется. Куда уместней заглянуть в подоспевшие данные Нацстата о распределении населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов в I квартале 2017г. Какие тут $500, если 61,1% наших сограждан располагают ресурсами менее BYN400, а 48,8% - менее BYN350? И кто у нас нынче считается средним классом - те 12,4%, кому ежемесячно перепадает более $300? Эти цифры полезно соотнести с такой популярной у официальных лиц статистической абстракцией, как бюджет прожиточного минимума - BYN180,1, т.е. менее $100. Все перечисленное характеризует потребительское самочувствие белорусов более чем красноречиво.

При этом все ощутимее огромная разница в уровне доходов и их распределении между Минском и регионами. В столице, понятно, шанс найти работу или просто деньги значительно выше. Напротив, если в небольшом городке или районе зубы на полку кладет сколь-нибудь крупное предприятие, вслед за ним пластом ложится весь остальной регион. Власть увлекательно фантазирует о перспективах средней зарплаты BYN1000 к концу 2017г., однако располагаемые ресурсы не то что отдельного гражданина, но и домохозяйства, объединяющего несколько человек, в среднем по стране пока не превышают этой суммы.

Справка «БелГазеты». По данным выборочного обследования домохозяйств, в РБ в I квартале 2017г. располагаемые ресурсы в расчете на домохозяйство составили BYN983,5 в месяц (BYN1053,9 в городах и поселках г.т., BYN798 рублей на селе). Денежные расходы в расчете на домохозяйство составили BYN920,5 в месяц, из которых BYN704,3 рубля (76,5%) пришлось на потребительские расходы. В структуре последних 41,7% занимает питание, 29,8% - покупка непродовольственных товаров, 25,5% - оплата услуг.

Отдельная тема - долги по зарплате и другим видам компенсаций за труд. Из-за долгов работодателей белорусы в 2015-16г. залезали на башенные краны и совершали иные акты героизма и самопожертвования. Согласно мартовскому докладу Нацбанка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере РБ», даже на момент подсчетов задолженность организаций по зарплатам составляла 8,6% от начисленного за март зарплатного фонда.

Предсказуемые чемпионы по долгам - стройкомплекс (92,6% от начисленного фонда) и легпром (42,4%), промсектор следует за ними с серьезным отрывом (19,4%).

Иначе говоря, денег у населения по-прежнему нет. Новых рабочих мест в том обнадеживающем количестве, о котором чиновники твердили еще в прошлом году, тоже нет.

Три с полтиной за семь с полтиной

20 лет с небольшим Беларусь непрерывно занималась апгрейдом, рестайлингом и тюнингом своей социальной ориентации. В итоге правительство признает фиаско собственной социальной политики: понемногу, по полпроцента-процент, растет все - кроме реальных доходов граждан.

Видимо, новая эпоха в жизни страны началась в 2011-12гг., когда впервые была поднята тема социального иждивенчества и постепенно начал входить в норму классический сегодня сюжет «обещали семь с полтиной, заплатили три с полтиной» (BYN750 и BYN350 на нынешние деньги). Казалось, кризиса 2015-16гг. ни борьба с тунеядцами, ни модель «три с полтиной за семь с полтиной» не переживут. Однако они и сейчас живее всех живых. Повторимся: это уже не социальная ориентация, а социальная дезориентация.

Прокатившиеся по Беларуси совсем недавно, в феврале-марте, протесты против декрета N3 и общего ухудшения социально-экономического положения буквально поставили госаппарат на уши.

Чтобы после «тунеядских» бунтов и телешоу о нравственно-воспитательном потенциале декрета N3 провалить из 7 ключевых показателей лишь один, зато какой - по росту реальных располагаемых денежных доходов населения, - нужно обладать или незаурядным исполнительским талантом, или отменным режиссерским чутьем. Будем ожидать продолжения спектакля в начале осени, когда граждане вернутся из отпусков и их встретит сезонный скачок цен.