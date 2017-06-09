Не верь глазам своим 6 Леонид Злотников

9.06.2017, 17:03

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Леонид Злотников

Фото: charter97.org

В русскоязычном Интернете не счесть статей, описывающих катастрофическое положение стран Прибалтики.

Но они скорее не информируют, а дезинформируют читателя, пытаясь показать, к каким негативным последствиям приводит стремление народов интегрироваться с ЕС и отмежеваться от России. Попробуем показать это на примере статьи «Эмиграция оказалась смертельным приговором для Прибалтики», опубликованной в августе 2016 года. Автор статьи - Александр Носович – политолог, «специалист по общественно-политическим процессам в странах Прибалтики, Украине и Белоруссии». Автор книг «Задворки Европы. Почему умирает Прибалтика» и «История упадка. Почему у Прибалтики не получилось». В странах СНГ проводится презентации этих книг.

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Автор статьи утверждает: «Страны Балтии в нынешнем году демонстрируют чудовищные цифры во всём, что связано с эмиграцией. Бегство населения из Прибалтики ускоряется галопирующими темпами».

А теперь приведем некоторые факты статистики. Численность населения Эстонии (на начало года): 2014-1,315 млн. чел.; 2015-1,312; 2016-1,315; 2017-1,315. Можно утверждать, что эмиграция из Эстонии практически прекратилась.

Убыль населения из Латвии в годы мирового кризиса (2007-2009) составляла в среднем за год - 1,27 % от численности населения, в 2014-2016-1,14%. Т. е. в Латвии наблюдается замедление темпов эмиграции.

Литва. Убыль населения в 2012-2013гг. составляла 1,74% в среднем за год, в 2015-2016гг.-1,63% ежегодно. При этом 2/3 сокращения численности определяется миграций, 1/3 отставанием темпов рождаемости от темпа смертности.

В общем, утверждение автора о том, что эмиграция из Прибалтики ускоряется не соответствует действительности. А «галопирующие темпы» ускорения эмиграции - вообще плод буйной фантазии автора рецензируемой статьи.

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«И ещё одна беда, которая неотвратимо надвигается на Литву, Латвию и Эстонию в связи с эмиграцией, - пишет А. Носович, – через несколько лет из-за отъезда платящего налоги экономически активного населения оставшимся в Прибалтике пенсионерам будет не на что платить пенсии».

Как известно, эта беда грозит всем странам с белым населением из-за сокращения рождаемости. И правительства почти всех этих стран предусмотрели упреждающие меры – трехуровневые пенсионные системы. Например, в той же Латвии такая система была учреждена еще в 2001 году. Первый уровень - государственная пенсионная система на основе солидарности поколений. Часть социального налога перечисляется в пенсионный фонд, из которого выплачивается 1-ая часть пенсии (как сегодня в Беларуси). Другая часть налога перечисляется в частный пенсионный фонд на счет работника. Эти деньги становятся его частной собственностью и могут быть переданы по наследству. Выбранный работником пенсионный фонд превращает эти деньги в капитал (покупает акции, например) и пока работник не вышел на пенсию эти деньги «работают», накручивая проценты собственнику. Государство страхует сохранность капитала работника. Третий уровень – собственные накопления работника, которые он тоже помещает в частные пенсионные фонд. Эти деньги освобождаются от налога, но государство уже не страхует их сохранность.

Плохо работает подобная система социального страхования в России, где она внедряется и непрерывно совершенствуется с начала 90-х годов и до сегодняшнего дня. Взносы в пенсионные фонды тают, потому что отдача на них иногда ниже темпов инфляции. Вероятно, к этому причастна российская коррупция.

Кстати, Беларусь одна из немногих стран мира, в которой остается только система «солидарности поколений». Для ее спасения государство уже продлило срок работы до выхода на пенсию. Но этого, как показывают расчеты, хватит на 2-3 года, потом пенсионного фонда опять не будет хватать. Придется опять латать фонд очередным продлением рабочего стажа. Так, постепенно, в Беларуси будет создана «идеально устойчивая» пенсионная система: вышел на пенсию и сразу помер.

В составленном германской страховой компанией «Allianz» «Индексе жизнеспособности пенсий 2016» («2016 Pension Sustainability Index») латвийская пенсионная система признана седьмой самой жизнеспособной среди 54 стран мира. На первых шести местах находятся пенсионные системы Австралии, Дании, Швеции, Нидерландов, Норвегии и Новой Зеландии.

Складывается впечатление, что А. Носович или не знает, что существуют другие модели системы страхования, кроме модели солидарности поколений, или сознательно участвует в развернутой Россией гибридной войне против ценностей цивилизации Запада, в которой ложь - признанное оружие.

Вот еще одна напасть, которая, по мнению автора рецензируемой статьи, угрожает прибалтам:

«Из-за феноменальной эмиграции населения Литва, Латвия и Эстония в ближайшие десятилетия просто не смогут дальше существовать: в них не останется достаточного количества людей, способных поддерживать социальную, жилищную и городскую инфраструктуру, оплачивать образование детям и пенсии старикам».

Вывод автора, показывает, как он далек от понимания современного мира. Из 242 самостоятельных государств мира (на начало 2017 года) в 83 государствах население составляет менее 1 миллиона человек и уровень жизни во многих из них служит предметом зависти населения больших стран.

И у прибалтийских стран есть шансы жить не хуже. У них уже сегодня ВВП на душу не меньше, чем в России и больше, чем в Беларуси.

Таблица Население и ВВП на душу по некоторым с ранам мира

Как следует из приведенных данных, несмотря на действительно высокий уровень эмиграции из Литвы, уровень ВВП на душу там выше, чем в России, не говоря уже о Беларуси. Отметим еще, что растет число иммигрантов из России в Литву. Например, в 2010 году за временным видом на жительство в Литве обратились 605 граждан России. В 2014 году количество таких обращений достигло 2644. В этом же году был продлен временный вид на жительство еще для 2923 россиян. Примерно столько же россиян получили вид на жительство в Литве и в 2015 году. Между тем, жители Литвы не стремятся уехать в Россию.

Леонид Злотников, специально для Charter97.org