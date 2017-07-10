Неудачный фотошоп пропагандистов Путина превратился в мем

Неудачный фотошоп пропагандистов Путина превратился в мем6
- 10.07.2017, 16:40
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Фейковое фото с саммита G20 получило много интерпретаций.
8 июля в соцсетях появилась фотография с саммита «Большой двадцатки», на которой изображены представители нескольких стран, в том числе президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган, окружившие Владимира Путина. Рядом стоит Ангела Меркель с георгиевской ленточкой.
Снимок, в частности, выложили писатель Илиас Меркури и телеведущий Владимир Соловьев.
Масштаб личности pic.twitter.com/6uZ5Ak69c5— Илиас Меркури (@imerkouri) 8 июля 2017 г.
Но это фото — фейк. В оригинале кресло, на которое дорисовали Путина, было пустым (а Меркель была без ленточки).
https://t.co/lcKsKb6W75 pic.twitter.com/uAfndLaICr— Свердловский НКВД (@SverdlovNKVD) 8 июля 2017 г.
Соловьев вскоре удалил свой твит, объяснив читателям, что он изначально понимал, что это шутка. Меркури также заявил, что был в курсе, что это был фейк, но удалять твит не стал.
После этого в твиттере стали искать «настоящие» фотографии с G20, рассказывает издание «Медуза». С Брежневым, Навальным и Ким Чен Ыном.
#G20 новая версия старого фото. А что, мне нравится 😂😂😂 pic.twitter.com/rcFvQ5XLf4— Александр Федоров (@gorodskoy177) 9 июля 2017 г.
Наконец-то рассекретили настоящее фото на #G20 pic.twitter.com/uDuFJIAwGr— Тьфу на тебя (@Mr_Lumin) 9 июля 2017 г.
У каждого своя версия происходившего на саммите #G20. Однако факт остаётся фактом: хэдлайнером мероприятия был #Путин pic.twitter.com/WTDFrzgHmz— Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) 8 июля 2017 г.
вот оригинал фото с G20 pic.twitter.com/ktPRq7Rbf0— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 8 июля 2017 г.
Вот настоящее фото с саммита G20 pic.twitter.com/ytgH0O9SE3— союзпушнина (@letokot) 9 июля 2017 г.
Оригинал вот pic.twitter.com/o64ydbmYg5— Kane (@Ken___MCormick) 8 июля 2017 г.
9 июля 2017 г.
Буэнос-Айрес, саммит G20 в 2018 году: pic.twitter.com/nBsAMhqe2O— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 9 июля 2017 г.
9 июля 2017 г.