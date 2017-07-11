Как американец помогает белорусским городам, в которых ни разу не был 7 11.07.2017, 9:59

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Билл Форестер из Кливленда за свой счет построил новый пляж в Лиде, площадку в Гродно и галерею в Молодечно.

Американец дал денег на пляж в белорусском городе – и вот что из этого получилось

В июне Билл Форестер впервые в жизни побывал в Беларуси. Он прилетал на два дня, чтобы познакомиться с энтузиастами, которые придумывают и воплощают в жизнь интересные городские инициативы. И рассказал журналу «Имена», зачем помогает им.

Билл Форестер из Кливленда никогда не был в Лиде, Гродно и Молодечно. Но именно он дал деньги на городские проекты в этих городах, чтобы жить в них было удобнее и интереснее. Деньги не очень большие – всего три тысячи долларов. Однако их не нашлось у 136 белорусских компаний, к которым обращались активисты. Семь лет назад совершенно незнакомый человек помог Биллу начать новую жизнь после тяжелого инсульта и даже открыть в себе талант художника.

«Нужно творить добро, и оно обязательно к тебе вернется», – уверен Билл. И творит: благодаря его поддержке в Лиде открылся пляж, доступный для инвалидов, в Гродно появилась новая площадка для выгула собак, а в Молодечно – «Мусорная галерея».

«МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ НРАВИТСЯ МНЕ ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРЕДЫДУЩАЯ»

Семь лет назад Билл Форестер был директором государственного департамента США по труду в штате Огайо, читал лекции по коммерческой недвижимости в колледже. Но его жизнь изменилась в один миг. В 51 год у Билла случился инсульт. Рассказывая об этом периоде своей жизни, он не может сдержать слез.

Об инсульте Билл вспоминает со слезами: «Я не мог понять, почему это случилось именно со мной. Я никогда не курил, был вегетарианцем и спортсменом».

– Это случилось дома, я стоял перед шкафом и заметил, как поплыла комната. Дома была только дочь, но я очень не хотел, чтобы она видела, как я умираю. Дополз до двери и заблокировал ее своим телом. Дочка вызвала помощь, – вспоминает Билл. – Слышал, как доктора говорили, что я не доживу до больницы. Я пытался им сказать: «Нет, нет, я не умираю», но не мог. В больнице родным сказали, что я не выживу, и предложили сдать меня на органы (в США действует презумпция несогласия на извлечение органов в случае смерти для пересадки нуждающимся пациентам, человек сам решает, быть ему донором или нет. – Ред.). Сын попросил меня моргнуть, если я не согласен. Я моргнул, и меня перевели в другую клинику.

Семь лет назад Билл Форестер был полностью парализован после инсульта. Его коллеги отказались от отпуска, чтобы он получал пенсию, а пару лет назад незнакомая женщина подарила ему краски и кисти – он начал рисовать и стал художником. Теперь Билл и сам помогает незнакомым людям в незнакомой стране.

Через две недели Билл пришел в себя. У него было большое кровоизлияние в мозг, и доктора не давали шансов на восстановление. Однако он не только выжил, но и смог начать новую жизнь. Заново научился ходить, говорить. Правда, даже спустя семь лет говорит медленно, некоторые звуки даются ему с трудом.

– Мои коллеги три года работали без отпусков, чтобы я мог уйти на пенсию. А пару лет назад я искал на барахолке какие-нибудь приспособления, чтобы разрабатывать кисти рук. И совершенно незнакомая художница посоветовала мне заняться рисованием. Она даже подарила мне холсты, краски, кисти, сама уложила их в мой багажник, – говорит Билл.

Впервые кисточку в руки Билл взял всего пару лет назад.

Неожиданно для себя Билл стал художником, хотя раньше совершенно не умел рисовать. Он держит кисточку левой рукой, потому что правая плохо его слушается, и рисует портреты. Говорит, что делает это в первую очередь для себя, а не для зарабатывания денег, хотя у его картин есть свои покупатели. В прошлом году в Кливленде прошла его выставка «Смотрю в будущее».

Билл показывает на телефоне свои картины. Это автопортрет.

В новой жизни Билл познакомился с белорусами, которые приезжали в Кливленд по программе Community Connection. Они общались на тему развития местных сообществ. Среди участников программы была Надежда Илькевич – одна из создателей реалити-шоу «Город», в котором активные горожане соревнуются в обустройстве городского пространства. И когда через год проекты, придуманные энтузиастами, оказались на грани закрытия из-за отсутствия денег, Надежда попросила помощи у Билла. Он откликнулся, и душевный порыв американского художника добавил красок в жизнь нескольких городов.

ПЛЯЖ, ПЛОЩАДКА ДЛЯ СОБАК И ГАЛЕРЕЯ НА МУСОРКЕ

В Лиде, на берегу Лидского озера, появился инклюзивный пляж. Его придумал инвалид-колясочник Александр Авдевич. На песке построили деревянный настил и бетонные дорожки, по одной из которых можно доехать до самой воды. Появились спуск в воду и специальный подъемник, доступные для колясочников раздевалка и биотуалет. А также терраса с шезлонгами. Скоро на террасе появится навес для отдыхающих.

Александр Авдевич решил построить безбарьерную среду на пляже и сломать таким образом психологические барьеры, которые мешают многим инвалидам-колясочникам.

Пару лет назад Саша обращался с такой инициативой к местным властям. Идею поддержали, но только на словах. Когда же строительство началось, райисполком и местные компании тоже подключились, помогли рабочей силой и стройматериалами. Раньше Саша, как и другие люди с инвалидностью, мог добраться до воды и выбраться на берег только с помощью друзей. Теперь же может это делать сам.

– Для многих колясочников прийти на пляж, раздеться и искупаться – это серьезный психологический барьер, если даже и «безбарьерка» в порядке, – рассказывает автор проекта «Именам». – И городской пляж может стать таким местом, где будут собираться и общаться люди с инвалидностью и где будет формироваться особая инклюзивная субкультура.

Билл Форестер говорит, что проект Саши Авдевича ему особенно близок:

– У меня был друг, который потерял ногу во Вьетнаме. Мы были очень близки, как братья, вместе с ним сделали в Кливленде много проектов для людей с инвалидностью. Поэтому мне понравилась эта идея с пляжем.

«От идеи до реализации несколько месяцев. Вот что с нами делает #шоугород, да и вообще гражданский активизм», – написал Саша Авдевич в фейсбуке.

В Гродно теперь есть оборудованная площадка для выгула собак. Елена Майсюк и другие гродненские активисты давно хотели ее сделать, потому что собак в городе зарегистрировано 2,5 тысячи, а выгуливают их обычно на пустырях по соседству с жилыми домами и детскими площадками. По весне после схода снега все видят, что остается от стихийных выгулов, когда нет общей культуры. Елена решила эту культуру прививать.

– Оборудованные места для выгула собак нужны прохожим, велосипедистам, родителям с маленькими детками, чтобы чувствовать себя в безопасности. Также это надо и самим собакам, чтобы появилась возможность побегать без поводка и намордника, – уверена Елена.

Елена Майсюк является координатором «Зеленого дозора» в Гродно и знает, что с площадками для выгула собак в городе есть трудности.

Правда, суммы, которую Елена получила на реализацию своего проекта в рамках шоу «Город», не хватило на всю площадку, но, как только работа на пустыре закипела, к ней подключились и городские власти, и неравнодушные жители Гродно.

Новая площадка получилась функциональной. Есть зона для выгула и зона для тренировок со специальными снарядами, лестницами, перекладинами, лабиринтами, тоннелями из шин. А для людей поставили скамейки и урны. Теперь на площадку приходят десятки собаководов со своими питомцами. Экоактивисты и кинологи проводят здесь образовательные занятия для горожан, приучают убирать за своим питомцем на прогулке с помощью ненужного пакетика из магазина. И обсуждают планы по созданию в Гродно новых площадок для выгула собак.

Был пустырь, а теперь на нем хорошо оборудованная площадка.

В Молодечно местный художник Bazinato придумал проект, который в итоге получил гран-при шоу «Город» – образовательную поездку в Бразилию. Парень решил открыть «Мусорную галерею». Средства нужны были для того, чтобы распечатать и оформить репродукции картин современных белорусских художников. Первая экспозиция открылась 3 июня на мусорке возле дома на улице Янки Купалы. Горожанам представили репродукции картин, фоторабот и инсталляций десяти белорусских художников, среди которых Андрей Анро, Сергей Шабохин, Жанна Гладко и другие.

Автор «Мусорной галереи» даже не подозревал, что эта выставка проживет всего один день.

– Я задумывал эту галерею как ивент, место, где происходит коммуникация горожан. Это и произошло на открытии, на которое пришли сотни людей, они задавали вопросы о работах и потом сами рассказывали о них новым зрителям, – говорит Bazinato. – А вечером большинство картин унесли с выставки, оставив только таблички и подписи к работам. И это невероятный перформанс! Люди решили, что искусству не место на мусорке, и теперь картины украшают чьи-то квартиры. А район до сих пор гудит, обсуждая это событие.

Вскоре на «Мусорной галерее» откроется экспозиция работ самих горожан, которые они создали во время воркшопов и фестивалей, а ближе к зиме художники и жители Молодечно нарисуют картины прямо на бетонных стенах мусорки. И диалог будет продолжаться.

На «Мусорной галерее» была копия картины Сергея Шабохина, которую художник впервые представил на выставке «Имен». Она посвящена незрячему молодечненцу Александру Жидовичу, который более 18 лет работает на местном предприятии, делает розетки и другие приборы. А приходя домой, обязательно зажигает свет, чтобы сказать людям: «Здесь живет человек».

Еще один проект, который поддержал Билл, – передвижной арт-центр в грузовике, который ездит по Беларуси, а уличные художники создают свои работы на холстах, закрепленных на его кузове, и рисуют картины поменьше для выставки, которую можно посмотреть внутри грузовика. Придумал арт-грузовик Марат RGB из Минска.

Проект нужен для того, чтобы запечатлеть достижения уличного искусства, а еще – чтобы познакомить горожан с художниками, ведь многие не знают, кто делает их города ярче и интереснее, а главное – почему. В передвижном арт-центре будут проводить встречи с художниками, а также устраивать открытые кинопоказы фильмов об искусстве, проецируя их на борт грузовика. Следить за передвижениями и планами арт-грузовика можно в группе «Вконтакте». А итогом работы станет совместная выставка работ 20 художников, которую разместят в Минске в свободном доступе.

– Здесь, в Минске, меня все спрашивают: почему я решил помочь людям в совершенно не знакомой мне стране? – говорил Билл. – В США помогать людям – кормить бездомных, читать книги слепым людям – в порядке вещей, так принято, что человек помимо основной работы занимается какой-то общественной деятельностью. Резюме, где не указан такой опыт, выглядит странным. Но я решил помочь белорусским проектам не ради строчки в резюме. Это, скорее, душевный порыв. Я на себе испытал, что значит жить по принципу «заплати другому». Нужно творить добро, и оно обязательно к тебе вернется. Я сделал это ради любви, ради других. Надеюсь, что люди узнают, как творить добро и отдавать его другим людям, и подхватят мою инициативу. И дело здесь не в географии и в странах, а в том, что каждый может делать так же.

Билл Форестер живет по принципу «заплати другому». Этот принцип стал широко известен благодаря герою одноименного фильма – ученику седьмого класса Тревору МакКинни. Мальчик решил проверить, как работает принцип, начав цепочку добра. Он сделал доброе дело и попросил человека отблагодарить не его, а трех других людей, которые, в свою очередь, отблагодарили еще троих, и так далее.

Сожалеет Билл только об одном – что до Лиды, Молодечно и Гродно в этот визит не успел доехать. Но говорит, что за развитием проектов, которые поддержал, постоянно следит в соцсетях.

– У меня есть желание вернуться в Беларусь с собственной выставкой, – делится художник планами. – А вырученные за нее средства я готов отдать в поддержку какой-нибудь местной инициативы, которая изменяет жизнь людей к лучшему.

Надежда Илькевич говорит, что принцип «заплати другому» начинает работать и в нашей стране, ведь к реализации городских проектов в итоге подключились и местные горожане, и организации, находились и свободные руки, и лишние доски.

БЕЛОРУССКИЕ КОМПАНИИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА РЕКЛАМУ

– В этом году в наше шоу поступило 200 заявок от активных горожан из разных уголков Беларуси. Были проекты по благоустройству двора или целого района, реконструкции городской набережной, восстановлению храма и многие другие, – рассказала «Именам» Надежда Илькевич. – Мы отобрали 20 инициатив. Ни одной из них не было в планах у местных администраций. Денег на них, соответственно, тоже не было. Мы обращались в 136 белорусских компаний. Нам отказали все. В крупных компаниях ответили, что лучше будут вкладывать средства в рекламу на ТВ, а не в городские проекты. И тогда я написала Биллу большое письмо, рассказала о том, что проект на грани провала. Он просто спас веру в людей.