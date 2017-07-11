Навальный согласился на дебаты со Стрелковым-Гиркиным 7 11.07.2017, 14:18

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Алексей Навальный

Дата, время и формат дебатов будут определены в переговорах с экс-главарем пророссийских боевиков на Донбассе.

Российский оппозиционер Алексей Навальный согласился провести дебаты с лидером движения «Новороссия» Игорем Стрелковым (Гиркиным). Навальный ответил на приглашение, которое Стрелков сделал в эфире «Рой ТВ» 5 июля, сообщает meduza.io.

Навальный заметил, что намерен в ходе дебатов доказать, что он является кандидатом в президенты в том числе от «патриотов», которых представляет Стрелков.

Дата, время и формат дебатов будут определены в переговорах со Стрелковым.

«Ну что же, я горячий сторонник открытой политической дискуссии и открытых дебатов. Мне есть, что сказать на эти темы. Подобный разговор с Игорем Ивановичем Стрелковым, который, конечно, является выразителем мнения определенной группы граждан РФ, мне интересен и я готов в нём участвовать», - заявил Навальный.

Игорь Стрелков был одной из главных публичных фигур пророссийских сепаратистов в момент начала противостояния с украинскими войсками в 2014 году. До августа 2014 года он возглавлял Минобороны самопровозглашенной «Донецкой народной республики».