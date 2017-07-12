«Вот вам за все»: Новые подробности о минчанине, громившем автомобили палкой 6 12.07.2017, 17:43

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Агрессора задержал солдат срочной службы.

Солдат задержал в Минске хулигана, громившего тростью авто. ГАИ подарила герою билеты на Depeche Modе

В Минске на улице Лобанка 10 июля очевидцы задержали мужчину, который размахивал тростью и с силой бил по припаркованным автомобилям, пишет tut.by.

Выяснилось, что не побоялся агрессивного мужчины солдат-срочник войсковой части 5448 Сергей Яковлевский.

В момент происшествия младший сержант Сергей Яковлевский возвращался из городского увольнения и ждал транспорт на остановке с другом. Внимание Сергея привлек мужчина, который размахивал металлической палкой, громко кричал и нецензурно ругался. На все замечания мужчина не отреагировал и перешел дорогу на красный сигнал светофора.

— Я отлично понимал, что если его не остановить, он может кого-нибудь и покалечить. Мы с другом побежали за ним. За это время он успел свернуть в арку дома по улице Лобанка и разбить в одном из стоящих автомобилей лобовое стекло, а в другом — фары, — рассказал Сергей.

Заметив, что его преследуют, агрессивный прохожий запустил в военнослужащего своим «оружием». Сергей, улучив момент, бросился к мужчине, повалил его на землю и удерживал до приезда милиции, которую вызвали подбежавшие очевидцы. Позже выяснилось, что 47-летний мужчина находился под воздействием психотропов и «ловил мух».

За этот поступок ГАИ Минска вручила Сергею Яковлевскому благодарность и два билета на концерт Depeche Mode. Плюс ко всему парень получил дополнительные увольнительные дни.