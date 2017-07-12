Названа причина взрыва шести гаражей в Мачулищах 1 12.07.2017, 20:29

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Фото: 112.by

В качестве обвиняемого привлечен 32-летний минчанин.

Следственный комитет по Минской области установил причину и нашел виновника взрыва на территории гаражно-строительного кооператива «Автотурист». Взрыв произошел в январе этого года, в результате которого пострадало три человека, повредилось шесть авто и столько же гаражей, передает tut.by.

В качестве обвиняемого привлечен 32-летний минчанин. В отношении него возбужденно уголовное дело по статье 219 УК (Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере). Известно, что он находился в гараже знакомого, где ремонтировал машину. Накануне происшествия для обогрева гаража эксплуатировал переносной обогреватель с подключенным газовым баллоном емкостью 50 литров. В результате небрежного отношения к соблюдению правил пожарной безопасности в помещении произошло накопление газовоздушной смеси с последующим взрывом. Обвиняемый по делу находится под подпиской о невыезде. Наложен арест на его имущество. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Напомним, что это происшествие случилось 20 января. В гаражном кооперативе произошел взрыв, повлекший возгорание и повреждение гаражных боксов и находившихся в них авто. Три человека получили травмы различной степени тяжести. Двоим оказана первая медицинская помощь, от госпитализации они отказались. Еще один мужчина с множественными травмами бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован в состоянии средней тяжести. В результате взрыва были разрушены 6 гаражей (4×7 м каждый, 3 — на нижнем и 3 — на верхнем уровнях). Также повреждены 6 легковых автомобилей: Volkswagen Sharan, Peugeot 307, Ford Sierra, Peugeot 806, ВАЗ-2106 и Porsche Cayenne.